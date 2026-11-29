(DALLA SCUOLA) Un tuffo nel passato, alla riscoperta delle nostre origini, grazie al sapiente lavoro svolto dagli Istituti Superiori di Mussomeli. MUSSOMELI – Nella giornata del 27 novembre alunne e alunni delle scuole Virgilio e Hodierna, indossando gli abiti di apprendisti cicerone, hanno regalato ad alcune classi della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’I.C. “Leonardo da Vinci” un’esperienza di autentica peer education (educazione tra pari). Un vero e proprio viaggio nel tempo accompagnati dalla “Memoria”! Proprio quello che le studentesse e gli studenti dell’I.I.S. “Virgilio”, insieme alle loro docenti, hanno fatto vivere ai piccoli ospiti all’interno dell’Antiquarium, illustrando le radici preistoriche e archeologiche di Mussomeli. Le classi terze dei Licei, classico scientifico e linguistico, guidati dalle insegnanti Mariella Navarra, Francesca Di Giovanni e Cristina Camerota, hanno raccontato, partendo dai reperti presenti al Museo, l’anima e la storia del nostro territorio. pazio anche al Medioevo e alle leggende del Castello. In perfetto continuum storico, nonostante le avverse condizioni meteo, che hanno reso impossibile l’esperienza sul posto, gli Apprendisti Ciceroni dell’I.I.S. “G.B. Hodierna” — provenienti dagli indirizzi Turismo, AFM, CAT e SIA e guidati dai docenti F. Amico, M. Felce, R. La Tona, P. Dilena, P. Langela e M. Schifano — hanno ridato voce al passato, portando il Castello Manfredonico in Auditorium, a scuola, attraverso un suggestivo ed immersivo tour virtuale. Recitando versi e narrazioni evocative, i ragazzi hanno fatto rivivere l’anima di soldati, nobili donne e cavalieri, la Baronessa di Carini, Li Tri Donni e il celebre fantasma Guiscardo. La giornata si è rivelata un grande esempio di “costruzione insieme”, dimostrando come la rete tra le scuole di Mussomeli sappia valorizzare e trasmettere alle nuove generazioni l’identità storica e culturale del territorio, superando ogni imprevisto climatico. L’iniziativa rappresenta un modello virtuoso di sinergia tra scuole e istituzioni locali. Un sentito ringraziamento va alla Delegazione FAI di Caltanissetta e al Comune di Mussomeli — in particolare al sindaco Gianluca Nigrelli — per la sensibilità dimostrata e per aver messo a disposizione il pulmino scolastico, garantendo gli spostamenti in sicurezza degli studenti. Un plauso va inoltre alle dirigenti scolastiche Rita Cumella e Alessandra Camerota, che hanno accolto e sostenuto con entusiasmo la proposta didattica.