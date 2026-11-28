Interrogazione consiliare al sindaco Tesauro: non bastano gli interventi sui guasti, occorre una programmazione per migliorare la luminosità delle strade cittadine.

L’illuminazione pubblica a Caltanissetta necessita di una programmazione più organica, che non si limiti alla riparazione dei guasti, ma preveda anche interventi di manutenzione periodica e il potenziamento degli impianti nelle strade dove la luminosità risulta ancora insufficiente.

È questo il tema dell’interrogazione consiliare presentata al sindaco Walter Tesauro e all’assessore competente dal consigliere comunale e presidente della Commissione Urbanistica Arch. Fabrizio Di Dio che sarà discussa al prossimo Question Time.

Tra le situazioni segnalate particolare attenzione viene riservata a via Maddalena Calafato, dove da anni si registrano condizioni di scarsa illuminazione nelle ore serali. Una criticità che richiede una valutazione tecnica e possibili interventi di potenziamento dei punti luce e di ammodernamento degli apparecchi esistenti.

Nell’interrogazione si chiede all’Amministrazione se esista una ricognizione complessiva degli impianti cittadini, un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria e soprattutto un piano di investimenti per migliorare l’illuminazione nelle zone che presentano maggiori carenze.

«Non possiamo limitarci a intervenire quando si verifica un guasto. Serve una strategia che consenta di programmare la manutenzione, ammodernare gli impianti e garantire un’illuminazione adeguata in tutte le zone della città».

La richiesta è chiara: meno interventi occasionali e più programmazione, con risorse individuate, priorità precise e un cronoprogramma che consenta ai cittadini di conoscere gli interventi previsti e i relativi tempi di realizzazione.