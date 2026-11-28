DELIA. Mercoledì scorso abbiamo sottoscritto un importante Protocollo d’Intesa con l’Associazione No SerradifalKo ODV, finalizzato all’attivazione di uno Sportello per gli Screening Oncologici e la Promozione della Prevenzione Oncologica.

Ci pregiamo di essere il primo Comune della provincia di Caltanissetta ad aderire a questo progetto, compiendo un passo significativo nella promozione della prevenzione oncologica e nella costruzione di una rete territoriale sempre più vicina ai nostri cittadini. Una scelta che nasce dalla consapevolezza di quanto la prevenzione e la diagnosi precoce siano fondamentali nella tutela della salute.

Promuovere la cultura della prevenzione significa offrire ai cittadini maggiori opportunità di informazione, accompagnamento e accesso ai programmi di screening, affinché nessuno rinunci a prendersi cura della propria salute per difficoltà organizzative, informative o burocratiche. Lo Sportello sarà attivo due giorni alla settimana in orario antimeridiano e si occuperà delle tre principali linee di screening oncologico: Tumore del colon-retto – Tumore della mammella – Tumore della cervice uterina.

Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente dell’Associazione No SerradifalKo ODV, Dott. Marcello Palermo, e a tutta l’Associazione, per la sensibilità, la disponibilità di competenze ed esperienza e l’impegno dimostrati nel rendere possibile questo importante progetto.

Un ringraziamento altrettanto importante va all’ASP di Caltanissetta, che, attraverso la collaborazione già avviata con l’Associazione, costituisce un riferimento fondamentale per il funzionamento dello Sportello e per il raccordo con il Centro Gestionale Screening Oncologici. Un grazie particolare va anche all’Assessore alle Politiche Sociali Daniela Gallo, per aver prontamente promosso la collaborazione con l’Associazione No SerradifalKo ODV e per aver seguito in prima persona tutto l’iter procedurale finalizzato alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa.

Per rendere operativo il servizio, l’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione provvederà a organizzare un apposito corso di formazione rivolto ai dipendenti comunali individuati, che saranno preparati sulle procedure operative e le attività dello Sportello nonché sugli obblighi di riservatezza e tutela dei dati personali. Un secondo momento sarà dedicato all’inaugurazione dello Sportello, durante il quale verranno comunicati alla cittadinanza tutti i dettagli relativi all’apertura e alle modalità di accesso al servizio. Come Amministrazione comunale abbiamo voluto fortemente questa iniziativa perché crediamo che la salute debba essere una priorità e che le istituzioni abbiano il dovere di avvicinare i servizi ai cittadini, promuovendo una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione.