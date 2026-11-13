Serie D. Tre punti per rilanciarsi in classifica: al “Tomaselli” la Nissa sfida l’Enna con l’obiettivo di ritrovare la strada giusta in campionato

Conquistare tre punti per uscire prima possibile dalla zona play out nella quale è finita dopo la sconfitta esterna di domenica scorsa sul campo del Siracusa. È questa l’ingombrante novità che si ritrova a dover gestire, in termini di classifica, la Nissa di Ivan Moschella che domenica al “Tomaselli” affronta l’Enna in un derby provinciale nel quale la parola d’ordine, sia dall’una che dall’altra parte, è quello di fare quanti più punti possibile. Di certo, considerati i numeri con i quali le due squadre arrivano a questo confronto, nessuna delle due contendenti può permettersi di perdere, né di pareggiare un confronto che al “Tomaselli” si annuncia alquanto delicato per entrambe le formazioni.

L’Enna arriva al derby delle province con la Nissa dopo aver perso in casa con la capolista Reggina. Il suo ruolino di marcia esterno è di 2 pareggi e 3 sconfitte, con 2 gol fatti e 11 subiti. Non proprio un ruolino di marcia esaltante per i gialloverdi ennesi che, per altro, non hanno fin qui vinto una sola partita di campionato. Tuttavia, non si può certo dire che la Nissa stia meglio nonostante tre partite le abbia vinte e altrettante le abbia pareggiate! Ma si tratta, anche nel caso dei biancoscudati, di un bilancio poco esaltante specie se rapportato ad una squadra costruita per abitare nelle zone alte della classifica e non certamente per ritrovarsi in zona play out.

In settimana l’amministratore unico della società, l’avv. Antonio Marrone (nella foto), parlando della situazione attuale in casa Nissa, ha invitato tutto l’ambiente a ritrovare unità, compattezza e spirito di appartenenza. Un appello alla coesione per superare una situazione poco edificante, lasciarsi alle spalle le difficoltà e ritrovare la strada giusta. Perché soltanto attraverso il lavoro, la responsabilità e la forza di un gruppo unito sarà possibile rialzarsi e restituire entusiasmo a una piazza che vive di passione e amore per i colori biancoscudati.

Marrone ha anche sottolineato che la società non sta a braccia conserte davanti a questo momento difficile. La dirigenza è al lavoro, sia in entrata che in uscita, per individuare le soluzioni necessarie a intervenire sull’organico e dare nuova linfa alla squadra. L’obiettivo è chiaro: uscire dai bassifondi di una classifica che non rispecchia le ambizioni, gli investimenti e il progetto della proprietà Giovannone. Ma adesso, più che mai, serve fare quadrato. Ritrovare fiducia, responsabilità e determinazione, nella consapevolezza che soltanto attraverso un percorso condiviso sarà possibile invertire la rotta e riportare la Nissa nelle posizioni che merita.

Ecco perché la gara di domenica con l’Enna, ultima in classifica a pari merito con il Ragusa, diventa importante. Battere i gialloverdi e allontanarsi dalla zona play out sarebbe un primo importante passo per avviare la tanto auspicata risalita in classifica e l’assestamento della squadra anche in termini di rendimento. In settimana ha risolto consensualmente il suo contratto Provenzano che ha poi firmato con il Gela, mentre prima anche Bruno e Catalano erano andati via con la stessa formula. In questa fase della stagione così delicata, inutile girarci intorno, la Nissa ha bisogno di tornare a vincere per risalire la china ed abbandonare la zona play out della classifica.

Per il derby delle provincie, l’Enna non potrà contare sulla sua tifoseria per questione di ordine pubblico. In casa Nissa c’è fiducia, ma l’imperativo è quello di non sottovalutare in alcun modo l’avversario. Evidentemente un calo di attenzione o il dare la partita come facilmente vincibile, costituisce l’avversario forse più insidioso di una Nissa che, comunque, dovrà guardarsi da questo Enna ultimo si, senza vittorie si, ma con tanto orgoglio e voglia di far bene addosso. In un simile contesto, appare prioritario il ritorno al successo per ridare nuovo slancio alla Nissa. La squadra, l’ambiente e la dirigenza hanno bisogno di ritrovare entusiasmo. Il campionato è ancora lungo, ma cambiare marcia da subito a questo punto della stagione, appare fondamentale. Arbitrerà Nissa – Enna Marco Stanzani di Bologna, coadiuvato da Gianmarco Amato di Aprilia e Francesco Ferretti di Ciampino. (foto di Claudio Vicari – Nissa Fc)