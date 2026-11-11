Serie D. Raggiunto dalla Nissa l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con Alessandro Provenzano

Ancora un movimento in uscita sul fronte mercato in casa Nissa. Stavolta la Nissa F.C. ha comunicato di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il centrocampista Alessandro Provenzano. Il centrocampista era giunto alla corte biancoscudata la passata stagione nella tornata dicembrina del mercato e s’era proposto da subito come regista del centrocampo e come uomo in grado di dare un apporto non indifferente al gioco della Nissa.

La passata stagione suo il gol allo scadere del match con il quale la Nissa battè fuori casa il Castrum Favara avviando una risalita in classifica che, per poco, non determinò la promozione dei biancoscudati in Lega Pro. La società, nel suo comunicato ufficiale, ha inteso ringraziare il calciatore per la professionalità, l’impegno e la disponibilità dimostrati nel corso della sua esperienza in biancoscudato, augurandogli le migliori fortune umane e professionali e un brillante prosieguo della carriera.

Fin qui sono tre le risoluzioni consensuali di contratto tra la Nissa ed altrettanti suoi giocatori: prima di Provenzano, si era giunti alla risoluzione consensuale anche con Bruno e Catalano.