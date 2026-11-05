Serie D. Per la sfida di domenica contro il Siracusa (ore 14,30) niente trasferta per i tifosi della Nissa

Trasferta vietata ai tifosi della Nissa in occasione della trasferta della squadra di Ivan Moschella al “Nicola Di Simone” di Siracusa. E’ stata la Prefettura di Siracusa a disporre il provvedimento con il quale ha vietato la trasferta per i residenti nella provincia di Caltanissetta.
Dunque, per la gara di domenica prossima alle 14,30 in terra aretusea, niente trasferta per i tifosi biancoscudati come già avvenuto in occasione della trasferta disputata a Ragusa. Domenica scorsa, invece, con il Castrum Favara, il divieto aveva riguardato i tifosi agrigentini al “Tomaselli”.
Il provvedimento è stato adottato per motivi di ordine pubblico. La società Nissa, alla luce di tale provvedimento, ha invitato tutti i propri tifosi a rispettare le disposizioni delle autorità competenti. (foto Claudio Vicari)