Serie D. Colpo di mercato per la Nissa: Il portiere Mirko Castelnuovo torna ad indossare la maglia biancoscudata

Nelle ultime ore sono notizie ufficiali positive e al tempo stesso importanti, quelle che arrivano in casa Nissa sul fronte degli innesti. La società del presidente Luca Giovannone, tramite il ds Lorenzo Giovannone, ha annunciato il ritorno in maglia biancoscudata di Mirko Castelnuovo, portiere classe 2006. Il ragazzo rientra a Caltanissetta dopo la breve esperienza con la Folgore Caratese, nel campionato di Serie C – Girone A. L’estremo difensore, che alla Nissa ha scritto pagine calcistiche importanti con le sue parate, arriva a titolo definitivo.

Per lui l’esperienza in un contesto professionistico rappresenta un valore aggiunto importante che va ad aggiungersi al suo incontestabile talento che ne fa uno dei migliori portieri della serie D in circolazione. Per la Nissa un grandissimo colpo di mercato considerato l’indiscusso talento del giovane portiere che, nel corso della sua permanenza a Caltanissetta, è diventato un autentico beniamino e uomo simbolo della Nissa 2025/2026.

E Il suo ritorno nasce da una precisa volontà della società, del patron Luca Giovannone e dell’intera area tecnica. Un’operazione di mercato, come detto, portata avanti con determinazione e abilità dal direttore sportivo Lorenzo Giovannone, che ha lavorato per riportare a Caltanissetta un profilo ritenuto funzionale alle esigenze della squadra e alla programmazione sportiva del club. (Foto Claudio Vicari – Nissa FC)