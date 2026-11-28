(Adnkronos) – La Lazio torna in campo in Serie A per difendere il primato e l'ostacolo è la trasferta di Torino. Oggi, sabato 28 novembre, la squadra di Gattuso, prima in classifica a 32 punti (+2 sulla Roma, +3 sull'Inter), affronta il Torino in uno degli anticipi della tredicesima giornata di campionato. I biancocelesti arrivano dal successo comodo contro il Lecce per 3-0, mentre i granata di Abate sono chiamati a riscattare il ko per 1-0 dell'ultimo turno contro il Napoli. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Torino-Lazio, in campo oggi, sabato 28 novembre, alle 18:

Torino (3-5-2) Lucas Perri; Cömert, Coco, Comuzzo; Belghali, Vlasic, Mandragora, Bragança, Cacciamani; Adams, Simeone. Allenatore: Abate

Lazio (4-3-3) Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Dele-Bashiru; Isaksen, Pinamonti, Noslin. Allenatore: Gattuso La partita tra Torino e Lazio sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn, ma anche su Sky Sport al canale 214 (per gli abbonati con Zona Dazn). La sfida sarà disponibile in streaming sull'app di Dazn.

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