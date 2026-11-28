MUSSOMELI – Oggi alle ore 17.30, nella Sala «R. Livatino» della Biblioteca comunale di Mussomeli, sarà presentato «Bell’essere — Dal bello da inseguire al bello da abitare», progetto pilota promosso dal Comune di Mussomeli – Assessorato alla Cultura e dal Consiglio di Biblioteca «P. Emiliani Giudici». L’iniziativa si svolge a pochi giorni dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e pone al centro il diritto di ogni donna di decidere del proprio corpo, della propria vita e delle proprie relazioni. Il progetto propone uno spazio di ascolto e confronto per riflettere su come i modelli estetici e i giudizi sul corpo possano influenzare il benessere e la libertà di scelta. Interverranno la dott.ssa Josella Mancuso, psicologa, la dott.ssa Provvidenza Castronovo, ginecologa, e la dott.ssa Rita La Monica, avvocata. Le tre professioniste contribuiranno al confronto da prospettive complementari, mettendo in relazione il benessere psicologico, la salute e i diritti.