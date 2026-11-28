Le imprese agrumicole che hanno subito danni alle produzioni a causa dei forti venti e delle temperature estreme verificatisi nel mese di novembre 2026 possono presentare la relativa segnalazione entro il 15 dicembre. È quanto prevede l’avviso pubblicato dal dipartimento regionale dell’Agricoltura. La procedura deve essere effettuata esclusivamente per via telematica attraverso l’applicazione dedicata (questo il link).

«L’avviso – dice l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino – nasce dall’ascolto serrato delle istanze che provengono dai territori. Le segnalazioni delle imprese consentiranno una quantificazione dei danni per rendere possibile in tempi brevi un intervento a supporto del comparto agricolo».

L’avviso è consultabile a questo link.