Seconda Categoria. Il Delia passa a Campofelice con i gol di Peres e Bancheri; pari per il Terranova Gela, ko Caterinese

Nel girone B del campionato di Seconda Categoria Delia sugli scudi e Caterinese in piena crisi. Il Delia, per la cronaca, ha battuto fuori casa il Città di Campofelice di Roccella 1-2. Alle reti di Peres e Bancheri, su assist rispettivamente di Giunta e Buggea, hanno replicato i padroni di casa con la sola rete del bomber Gaetano Lo Coco. Il Delia, con questa importante vittoria esterna s’è portato al terzo posto in classifica a quota 12 a pari merito con il Bovo Marina.

E’ crisi invece per la Caterinese. La compagine nissena, ultima in classifica, ha affrontato in casa il Saraceno San Giovanni Bosco. Una partita che ha preso una piega subito negativa per i padroni di casa che hanno perso 1-6. Gol della bandiera ad opera di Maggio in un match che ha confermato una situazione di criticità per la compagine caterinese che si spera possa superare questo delicato momento che sta vivendo in campionato.

Questa la classifica del girone B del campionato di Seconda categoria: Ribera 18 punti, Real Favara 13, Delia e Bovo Marina 12, Atletico Agrigento 9, Saraceno 8, Caccamo Rokkalia e Cerda 7, River Platani e Campofelice di Roccella 6, US Trabia 2, Caterinese 1.

Nel girone G del campionato di Seconda categoria, invece, gran bella prestazione del Terranova Gela che ha pareggiato in casa 2-2 con il quotato Atletico Dream Soccer. Match intenso e molto duro, quello giocato a Gela tra due squadre che in campo hanno dato tutto quello che avevano. Per i gelesi sono andati a segno Pesarini e Iapichello. Il Terranova Gela, grazie a questo pari s’è attestata a quota 13 in classifica a pari punti con la Sanconitana e ad una sola lunghezza dal Motia Futura, quinta e prima squadra della griglia play off.