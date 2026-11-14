Salute

Scontro in galleria sulla statale 107 nel Cosentino, quattro morti e un ferito grave

AdnKronos

Scontro in galleria sulla statale 107 nel Cosentino, quattro morti e un ferito grave

Sab, 14/11/2026 - 14:17

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(Adnkronos) – Gravissimo incidente stradale oggi, sabato 14 novembre, sulla strada statale 107 Silana Crotonese in provincia di Cosenza. Due auto si sono scontrate in una galleria nel territorio comunale di San Fili.  Il tragico bilancio è di quattro morti e un ferito grave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell'area. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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