Scende dall’auto dopo un tamponamento e viene travolto, morto 36enne

Un uomo di 36 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto lungo la provinciale Ostigliese, all’altezza di Libiola, frazione di Serravalle a Po, nel Mantovano. L’incidente è avvenuto ieri sera e, secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri, l’uomo sarebbe rimasto coinvolto in un primo tamponamento e sarebbe sceso dall’auto per verificare i danni. In quel momento è stato travolto da un’altra vettura in transito. Inutili i soccorsi del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sull’accaduto indagano i carabinieri di Sustinente e Borgo Virgilio per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente