Santa Caterina. Per la prima volta l’Asp di Caltanissetta ha affidato l’incarico di Pneumologia presso il Poliambulatorio

SANTA CATERINA. Con delibera dell’ASP di Caltanissetta n.1575, è stato conferito al dott. Giuseppe Giarratano l’incarico nella branca di Pneumologia, presso il Poliambulatorio di Santa Caterina Villarmosa. Si tratta di un servizio MAI PRESENTE a Santa Caterina, che permetterà ai cittadini di accedere a prestazioni specialistiche per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie dell’apparato respiratorio, come asma, bronchiti e patologie polmonari.

Il sindaco, nel darne notizia, ha inteso esprimere un sentito ringraziamento al Direttore Generale dell’ASP, dott. Salvatore Lucio Ficarra, e alla dott.ssa Irene Maria Balletti, Direttrice dell’U.O.C. Integrazione Socio-Sanitaria e Direttrice ad interim dell’U.O.C. Cure Primarie, per la disponibilità, l’attenzione e la collaborazione dimostrate nel raggiungimento di questo importante obiettivo.

“Un risultato eccellente – ha commentato – frutto del dialogo e della collaborazione istituzionale, che consente di ampliare l’offerta sanitaria e avvicinare i servizi ai bisogni della nostra comunità. Il nostro impegno, però, non si ferma qui.. stiamo continuando a lavorare e a dialogare con l’ASP affinché il Poliambulatorio possa essere ulteriormente potenziato, puntando anche alla presenza delle figure specialistiche del cardiologo e del pediatra. Avanti tutta, con impegno e determinazione”.