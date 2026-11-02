Deliaa. In Consiglio comunale istituito il Tavolo permanente per la disabilità e l’inclusione

DELIA. Nel corso della seduta del Consiglio Comunale, è stato istituito il Tavolo permanente comunale per la disabilità e l’inclusione, approvandone anche il relativo regolamento. Lo ha annunciato il sindaco Gianfilippo Bancheri: “Non si tratta di un semplice atto amministrativo, ma di una vera e propria scelta di civiltà, che testimonia la volontà della nostra Amministrazione di investire concretamente sui valori dell’inclusione, dell’ascolto e della partecipazione. Con l’approvazione di questo regolamento diamo finalmente una struttura stabile e permanente al confronto sui temi della disabilità, creando uno spazio istituzionale in cui le esperienze, le competenze e le esigenze delle persone possano trovare ascolto e tradursi in proposte concrete”.

Il Tavolo avrà funzioni consultive, propositive, collaborative e di monitoraggio partecipativo e sarà composto da un massimo di undici componenti con diritto di voto, oltre al Garante comunale dei diritti delle persone con disabilità, e vedrà il coinvolgimento di diverse figure istituzionali e rappresentative del territorio. In particolare, ne faranno parte: Il Sindaco; L’Assessore alle Politiche sociali; Il Responsabile del settore comunale competente; Il Garante comunale dei diritti delle persone con disabilità; Un rappresentante delle persone con disabilità residenti nel Comune di Delia; Un familiare o caregiver di una persona con disabilità; Un rappresentante delle associazioni di persone con disabilità; Un rappresentante delle associazioni delle famiglie; Un rappresentante degli enti del Terzo settore; Un esperto in materia di disabilità e inclusione; Un rappresentante delle istituzioni scolastiche; Un rappresentante dell’ASP territorialmente competente.

A seguito dell’istituzione del Tavolo e dell’approvazione del regolamento, l’Ufficio di competenza procederà con la pubblicazione di un apposito Avviso pubblico, attraverso il quale i cittadini interessati, le associazioni e gli enti potranno presentare le proprie candidature per parteciparvi. Un traguardo così importante è sempre il frutto di un grande lavoro di squadra. Per questo desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le persone che hanno contribuito alla sua realizzazione.

Un ringraziamento particolare va all’Assessore alle Politiche sociali, Arch. Daniela Gallo, per il suo costante e proficuo impegno; alla Garante comunale dei diritti delle persone con disabilità, Dott.ssa Daniela Fasciana, per la sua competenza e la sua preziosa nonché sinergica collaborazione; alla Segretaria comunale, Dott.ssa Laura Lo Iacono, e al Capo di Gabinetto, Avv. Paolo Lauricella, per il supporto tecnico-giuridico e amministrativo; all’Ufficio Servizi sociali, per la collaborazione e il lavoro svolto; e certamente a tutti i consiglieri comunali, e di maggioranza e di minoranza, per aver condiviso la proposta e per averla approvata all’unanimità.

“Siamo convinti – ha concluso Bancheri – che questo rappresenti per il Comune di Delia un importante passo avanti sul piano del dialogo e del confronto, con l’obiettivo di costruire una comunità sempre più inclusiva, accessibile e solidale, capace di valorizzare le differenze come risorse e di promuovere il benessere collettivo. Perché l’inclusione non deve essere soltanto un principio da affermare, ma un impegno quotidiano da tradurre in azioni concrete. E noi vogliamo continuare a lavorare in questa direzione”.