Caltanissetta. Rinviata la conferenza stampa al Comune sul tema del Policlinico del Centro Sicilia

CALTANISSETTA. La conferenza stampa sul Policlinico del Centro Sicilia programmata per domani, martedì 3 novembre 2026, è rinviata a causa dell’impossibilità a partecipare del Direttore Generale dell’ASP di Caltanissetta, sopraggiunta per imprevisti motivi personali.
L’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno posticipare l’incontro con la stampa in quanto la presenza del Direttore Generale è centrale rispetto ai temi all’ordine del giorno.
La conferenza stampa in oggetto si terrà nel corso della prossima settimana. Nei prossimi giorni l’Ufficio Stampa scrivente provvederà a comunicare la nuova data e l’orario di svolgimento.