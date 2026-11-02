Santa Caterina. In Consiglio comunale riconosciuti due debiti fuori bilancio, variazioni e aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche

SANTA CATERINA. S’è riunito il Consiglio Comunale di Santa Caterina Villarmosa, nel corso del quale sono stati affrontati diversi temi di interesse per la comunità.

Tra i punti all’ordine del giorno vi sono stati il riconoscimento di due debiti fuori bilancio, una variazione al Bilancio di previsione 2026-2028 e l’aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici e dell’elenco annuale 2026. Il Consiglio ha inoltre esaminato la proposta relativa all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità per la realizzazione delle opere di connessione elettrica di un impianto fotovoltaico, nonché la revisione del regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura.

Per l’assenza del consigliere proponente Antonino Fiaccato, come previsto dal regolamento comunale, è stata rinviata la mozione per l’istituzione di un Bonus Carburante/Mobilità, finalizzato a sostenere i residenti in condizioni di maggiore difficoltà economica. È stata invece discussa la mozione per il contrasto alle disuguaglianze territoriali, la promozione dell’occupazione giovanile e la tutela del diritto dei giovani a restare in Sicilia.