Quarto Policlinico, Giusy Mosca (FdI): «Caltanissetta deve essere protagonista delle scelte sulla sanità e sull’università»

CAL​TANISSETTA – Il dibattito sul futuro del quarto Policlinico universitario siciliano continua ad animare il confronto politico e istituzionale tra Caltanissetta ed Enna. A intervenire è la consigliera comunale Giusy Mosca, capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo del Carmine, che ribadisce la necessità di garantire al territorio nisseno un ruolo centrale nelle decisioni riguardanti la programmazione sanitaria e universitaria regionale.

Una posizione che si inserisce nel percorso istituzionale avviato dall’amministrazione comunale e recentemente approfondito durante la seduta straordinaria monotematica del Consiglio comunale, alla quale ha partecipato anche il deputato regionale di Fratelli d’Italia Totò Scuvera, unico parlamentare regionale presente, che ha illustrato le caratteristiche e le potenzialità della rete ospedaliera provinciale.

«Caltanissetta deve ricevere la giusta attenzione nell’ambito della programmazione regionale – dichiara Giusy Mosca – attraverso una visione chiara delle prospettive di sviluppo sanitario e universitario, capace di valorizzare le strutture, le competenze e le potenzialità già presenti sul nostro territorio».

La capogruppo di Fratelli d’Italia esprime sostegno all’iniziativa del sindaco Walter Tesauro e dell’intera amministrazione comunale, che hanno richiamato l’attenzione delle istituzioni regionali sulla necessità di tutelare il ruolo della città nel percorso di individuazione della sede del futuro Policlinico.

Al centro della questione rimane lo stanziamento di un milione di euro previsto dall’emendamento regionale riguardante Enna, destinato alla progettazione del quarto Policlinico universitario. Una previsione finanziaria che, secondo Mosca, non può essere interpretata come una decisione definitiva sulla localizzazione della struttura.

«È importante chiarire che lo stanziamento previsto per Enna non costituisce di per sé un atto istitutivo del Policlinico – sottolinea la consigliera – e non determina automaticamente la scelta della sua sede. La realizzazione di una struttura universitaria di questa importanza richiede un procedimento articolato, fondato sulla programmazione sanitaria, sui requisiti ospedalieri, sugli accordi con il sistema universitario e sulle valutazioni delle istituzioni competenti».

Particolare attenzione viene riservata alle caratteristiche della rete ospedaliera della provincia di Caltanissetta, che comprende il presidio Sant’Elia, classificato come DEA di II livello, e il Vittorio Emanuele di Gela, DEA di I livello.

La presenza di strutture sanitarie già operative, insieme alle collaborazioni avviate con il mondo universitario, rappresenta, nella valutazione della capogruppo, un elemento da considerare attentamente nella futura programmazione regionale.

«Il Sant’Elia di Caltanissetta, con la sua classificazione di DEA di II livello, costituisce un riferimento fondamentale per il territorio – prosegue Mosca – e dispone, insieme alla rete ospedaliera provinciale, di caratteristiche che devono essere adeguatamente valutate. Il quarto Policlinico rappresenterebbe un investimento strategico non soltanto per Caltanissetta, ma per l’intera provincia e per le aree limitrofe, con importanti ricadute sull’assistenza sanitaria, sulla formazione medica e sulla ricerca scientifica».

La consigliera richiama inoltre i chiarimenti forniti dall’Assessorato regionale alla Salute, che ha evidenziato la necessità delle interlocuzioni con i ministeri competenti e della coerenza del progetto con la programmazione della rete ospedaliera regionale.

In questo contesto si inserisce anche l’iniziativa dell’onorevole Totò Scuvera, che ha richiesto un approfondimento nelle competenti commissioni dell’Assemblea Regionale Siciliana, attraverso l’audizione degli assessori regionali di riferimento, per fare chiarezza sul percorso istituzionale e sulle prospettive del quarto Policlinico.

Sul piano politico, Fratelli d’Italia ha già avviato interlocuzioni finalizzate a portare la questione all’attenzione dei livelli regionali e nazionali del partito.

«Ho già coinvolto il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, ingegnere Vincenzo Lo Muto – spiega Giusy Mosca – con il quale stiamo interessando i vertici regionali e nazionali affinché la questione del quarto Policlinico universitario riceva la necessaria attenzione e venga affrontata nelle sedi istituzionali competenti».

L’obiettivo dichiarato è quello di mantenere un percorso condiviso con il sindaco, la giunta e tutte le rappresentanze istituzionali cittadine, evitando contrapposizioni territoriali e privilegiando valutazioni tecniche, requisiti normativi e criteri oggettivi.

La capogruppo sottolinea inoltre la necessità di non ripetere quelli che considera errori compiuti in passato nelle scelte riguardanti lo sviluppo universitario della città, rivendicando per Caltanissetta un coinvolgimento effettivo nelle decisioni che ne determineranno il futuro sanitario e accademico.

«Mi batterò, insieme all’onorevole Totò Scuvera, al sindaco, all’amministrazione comunale e a tutto il partito – conclude Giusy Mosca – affinché non si ripetano quelli che riteniamo essere stati gli errori del passato nelle scelte relative allo sviluppo universitario di Caltanissetta. Il confronto con le altre realtà territoriali deve svolgersi nel rispetto delle rispettive esigenze, attraverso un dialogo istituzionale costruttivo. La tutela degli interessi della nostra città richiede unità, responsabilità e un impegno costante per ottenere risultati concreti e duraturi per l’intera comunità».