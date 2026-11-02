Santa Caterina. In arrivo un nuovo finanziamento con l’avviso “Crescere nei Piccoli Comuni”

SANTA CATERINA. Il Comune di Santa Caterina ha ottenuto un altro finanziamento di oltre 30 mila euro attraverso l’Avviso “Crescere nei piccoli comuni”. Lo ha reso noto il sindaco Giuseppe Natale. “Si tratta – ha detto il primo cittadino – di risorse importanti che ci permetteranno di promuovere servizi di prossimità, attività educative, ricreative, culturali e sportive, centri estivi, laboratori e progetti di socializzazione tra generazioni, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e rafforzare i legami della nostra comunità”.

Le attività dovranno essere realizzate entro 12 mesi, secondo le tempistiche previste dall’Avviso. Il sindaco ha ringraziato l’Assessore alle Politiche Sociali prof.ssa Angela Marotta per l’impegno e l’ottimo lavoro svolto, e la Dott.ssa Rossella Aleo, Capo Settore dei Servizi Sociali, per il lavoro portato avanti. “Questo risultato – ha concluso il sindaco Natale – è frutto di un grande lavoro di squadra, fatto di impegno, collaborazione e attenzione verso la nostra comunità. Avanti tutta, passo dopo passo, per Santa Caterina Villarmosa”.