San Cataldo. Il 6 novembre convocato il Consiglio comunale

SAN CATALDO. Il Consiglio Comunale di San Cataldo è convocato in seduta ordinaria per il 6 novembre 2026, alle ore 18:00. L’incontro si terrà presso l’Aula consiliare, sala “Senatore Giuseppe Alessi” (primo piano del Palazzo Comunale).

I lavori consiliari, presieduti da Romeo Bonsignore, vedrà l’esame di diverse proposte volte al contrasto dello spreco alimentare, al sostegno dell’occupazione giovanile e al riconoscimento della Disability Card. L’ordine del giorno della seduta è focalizzato su una serie di interventi a carattere sociale e regolamentare, con particolare attenzione all’attuazione di normative nazionali ed europee a livello locale.

Nel corso della seduta verranno trattati i seguenti punti:

La sessione si aprirà con le comunicazioni della prima mezz’ora e con la relativa nomina degli scrutatori.

Contrasto allo spreco alimentare e solidarietà (Legge 166/2016)

Il Consiglio sarà chiamato a esprimersi sull’approvazione di un ordine del giorno presentato dal consigliere Giampiero Modaffari (Gruppo “Riprendiamoci la Città”). L’obiettivo è l’attuazione della Legge 166/2016 per promuovere una gestione dei beni alimentari orientata a “zero sprechi” e a una maggiore solidarietà verso i cittadini.

Clausole sociali e incentivi all’occupazione negli appalti comunali

Verrà esaminata l’ulteriore proposta del consigliere Giampiero Modaffari riguardante indirizzi per una disciplina regolamentare delle clausole sociali e dei criteri premiali negli appalti comunali, a sostegno dell’occupazione dei giovani under 36, della parità di genere, dell’inclusione delle categorie protette e dell’accesso del territorio alle opportunità di lavoro.

Attuazione della Disability Card europea

L’ultimo punto all’ordine del giorno riguarda l’avvio di un percorso tecnico, consiliare e partecipato per la predisposizione del regolamento comunale necessario al riconoscimento, alla valorizzazione e l’attuazione della Carta Europea della Disabilità – Disability Card, proposta sempre presentata dal consigliere Giampiero Modaffari.