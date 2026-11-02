Delia. Approvato all’unanimità in Consiglio comunale atto di indirizzo a sostegno del comparto agricolo e di tutte le filiere produttive locali colpite dai rincari

DELIA. Il Consiglio Comunale di Delia ha approvato all’unanimità un importante atto di indirizzo politico-amministrativo a sostegno del comparto agricolo, dell’autotrasporto e di tutte le filiere produttive locali (artigianato, commercio, edilizia, pesca), colpite duramente dai continui rincari del carburante, dell’energia e dei fattori di produzione.

L’iniziativa istituzionale intende dare voce a un tessuto economico fortemente penalizzato dagli aumenti logistici, che in una regione insulare come la Sicilia si traduzione in un grave svantaggio competitivo e in un rischio concreto per la continuità aziendale e la tenuta occupazionale.

«Come Amministrazione e come Consiglio Comunale – dichiara il Sindaco di Delia, dott. Gianfilippo M. Bancheri – abbiamo espresso la massima vicinanza e il pieno sostegno istituzionale ai nostri agricoltori, ai camionisti e agli operatori economici che lavorano ogni giorno tra mille difficoltà. Il nostro non è soltanto un gesto di solidarietà, ma un richiamo formale alla responsabilità che investe i livelli di governo superiori. Non si può chiedere alle imprese dei territori periferici e insulari di competere a pari condizioni se prima non si abbatte il divario nei costi energetici e di trasporto».

Con la delibera approvata, il Comune di Delia sollecita ufficialmente il Governo Nazionale e la Regione Siciliana ad adottare con urgenza interventi concreti e coordinati, tra cui:

-Sostegni fiscali e crediti d’imposta: il potenziamento delle misure di compensazione e dei crediti d’imposta per contenere l’impatto dei costi del carburante sulle imprese agricole e di trasporto.

-Tavolo permanente di crisi: l’istituzione di un tavolo di confronto istituzionale continuo con le organizzazioni di categoria per monitorare l’andamento dei costi.

-Abbattimento dei costi di logistica: incentivi al trasporto intermodale e interventi dedicati alla mobilità delle merci per le aree insulari, ai sensi dell’art. 174 del Trattato UE.

-Tutela del mercato: il rafforzamento delle misure contro le pratiche commerciali scorrette e per la trasparenza della filiera.

Il documento deliberato dal Consiglio Comunale verrà trasmesso tempestivamente alla Presidenza della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri competenti (Economia, Trasporti, Agricoltura, Imprese), alla Presidenza della Regione Siciliana, alla Prefettura di Caltanissetta, all’ANCI e alle sigle associative di categoria. «Sulla base del mandato ricevuto dal Consiglio – conclude il Sindaco Bancheri – mi farò promotore di questa istanza presso tutte le sedi competenti, cercando il massimo coinvolgimento degli altri Comuni del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta e della Sicilia. Fare rete tra Sindaci è fondamentale per trasformare le esigenze dei nostri territori in decisioni politiche concrete a Roma e a Palermo».