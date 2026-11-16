SANTA CATERINA. In vista delle prossime festività natalizie, il Comune di Santa Caterina Villarmosa invita associazioni, comitati, parrocchie, enti, artisti, operatori culturali e cittadini a presentare proposte e idee per arricchire il programma degli eventi natalizi 2026.

A darne comunicazione è stata l’amministrazione comunale che ha contestualmente invitato tutti gli interessati a partecipare e a condividere le proprie idee. Il termine di scadenza entro il quale presentare istanza è stato fissato per il 25 novembre 2026, ore 12.00. Sul sito web del Comune è possibile scaricare il modulo per la presentazione delle proposte.