SAN CATALDO. L’acqua è un bene essenziale, una risorsa indispensabile per la vita e per la salute dell’uomo. Ma quanta attenzione prestiamo realmente alla sua qualità? E soprattutto, quando possiamo definirla potabile? A questi interrogativi è stato dedicato l’interessante incontro culturale svoltosi ieri, 20 novembre, presso la sede dell’Associazione Agricoltori e Zolfatai di San Cataldo, nell’ambito del programma annuale 2026-2027.

Protagonista della serata è stato l’ingegnere Salvatore Lupo, che ha affrontato un tema di grande interesse collettivo, un argomento che riguarda direttamente la vita quotidiana di ciascuno di noi e che invita a riflettere sull’importanza della qualità dell’acqua, sui criteri che ne determinano la sicurezza e sulla necessità di una corretta informazione.

La potabilità dell’acqua, infatti, non è una semplice caratteristica che possiamo riconoscere dall’aspetto limpido o dal sapore gradevole, ma il risultato di precisi requisiti e controlli che ne garantiscono l’idoneità al consumo umano. Nel corso della serata, l’ingegnere Lupo ha, infatti, illustrato in maniera chiara e accessibile i principali parametri utilizzati per valutare la sicurezza dell’acqua, soffermandosi sugli aspetti normativi, sui controlli previsti dalla legge e sull’importanza del monitoraggio costante delle risorse idriche.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di approfondimento e sensibilizzazione su una risorsa tanto preziosa quanto spesso data per scontata, stimolando l’attenzione verso un tema che coinvolge la salute pubblica, la tutela ambientale e la responsabilità collettiva. Con questa iniziativa, l’Associazione Agricoltori e Zolfatai conferma il proprio impegno nella promozione della cultura come strumento di conoscenza, partecipazione e crescita della comunità. La stagione di incontri prosegue così nel segno di un progetto che vuole valorizzare il sapere, favorire il confronto e affrontare questioni che appartengono alla memoria, al presente e al futuro del territorio.