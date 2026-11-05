San Cataldo. Il Parco Geominerario di Gabara diventa inclusivo per i non vedenti: pronti i QR Code per essere applicati sui pannelli degli scrittori

SAN CATALDO. Gabara continua a rinnovarsi e lo fa anche all’insegna dell’inclusività per i non vedenti. L’area mineraria, grazie alla sensibilità dei tanti sancataldesi e non solo, è parecchio cresciuta. Un luogo che, a suo tempo, è stato apprezzato anche dal compianto ex assessore regionale Sebastiano Tusa, qualche mese prima del tragico disastro nei cieli di Addis Abeba. Proprio Tusa ebbe a dire che questa solidale azione della comunità sancataldese nel recupero della memoria mineraria era da indicare come esempio.

È su questa scia che il percorso dei poeti e degli scrittori diventa ora INCLUSIVO PER I NON VEDENTI. Sono già pronti i QR-Code per essere applicati sui pannelli degli otto scrittori, che si aggiungono a quelli dei quattro poeti: Giuliana, Buttitta, Di Giovanni, Lo Presti Russo.

Il geologo Angelo La Rosa, da sempre anima organizzativa di questo importante parco geominerario, ha inteso ringraziare il Maestro GABRIELE FERRARA, che con la sua indiscussa disponibilità e professionalità, ha dato voce a Pirandello, Verga, Sciascia, Rosso di San Secondo, Consoli, Bonavia, Giusti Sinopoli, Hamilton. Ringraziamenti anche per l’azienda C4 VISUAL di San Cataldo, per l’immediata stampa digitale degli adesivi plastificati dei QR-Code. Le registrazioni sono inserite nello slide show (Area Mineraria di Gabara – Scrittori) dell’APP ufficiale del Comune, il cui spazio è stato messo gentilmente a disposizione dall’Amministrazione.

I supporti dei pannelli, su progetto dell’arch. S. Santangelo, sono stati finanziati dal Servizio 10-Servizio per il territorio di Caltanissetta e messi in opera dagli stagionali, mentre i contenuti dei pannelli sono stati curati dallo storico prof. Luigi Bontà. I pannelli sono stati donati dall’Azienda sancataldese CentroResine e dall’Associazione Culturale Dante Alighieri di Caltanissetta.