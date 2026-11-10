San Cataldo. I libri diventano un ponte tra generazioni: nasce “Fuori dalle righe”, la rassegna che dà voce a tre donne ed entra nelle scuole

Alcuni libri diventano conversazioni, incontri, occasioni per guardare il proprio tempo da una prospettiva diversa. Così parte “Fuori dalle righe”, la nuova rassegna culturale promossa dal Comune di San Cataldo e ideata dal vicesindaco e assessore alla Cultura Marianna Guttilla, che sceglie di mettere al centro le tre autrici Mariangela Galante, Giovanna Caruana e Oriana Torregrossa, con tre percorsi differenti e un comune desiderio: lasciare qualcosa alla comunità attraverso la cultura.

Il progetto si inserisce nel clima di #IOLEGGOPERCHÉ, la campagna nazionale che invita a sostenere le biblioteche scolastiche e a fare della lettura un’esperienza condivisa. E proprio alla scuola, ai lettori di domani, è destinato uno dei gesti più significativi dell’iniziativa: i tre libri protagonisti della rassegna saranno donati agli istituti scolastici, perché le storie non restino confinate nelle sale degli incontri, ma possano raggiungere nuovi lettori, stimolare domande e alimentare curiosità.

Una scelta che dà alla manifestazione una dimensione ulteriore; portare un libro in una scuola significa mettere a disposizione non soltanto pagine da leggere, ma possibilità di immaginare, strumenti per interpretare la realtà e occasioni per riconoscersi nelle esperienze degli altri.

Il sipario si alzerà giovedì 12 novembre, alle 18.30, alla Biblioteca Comunale di San Cataldo, con Mariangela Galante e il suo “Ma tu che lavoro fai?”. Un titolo che sembra una domanda di circostanza, di quelle che ricorrono nelle conversazioni quotidiane, ma che nasconde una questione molto più profonda: quanto è cambiato il nostro modo di lavorare e, soprattutto, quanto il lavoro riesce ancora a raccontare chi siamo?

Nel suo libro, Galante racconta la sua esperienza: cambiare direzione, reinventarsi, dare forma a professioni nuove o percorrere strade che non aveva immaginato. Una storia che restituisce la complessità del presente e racconta una generazione per la quale la traiettoria professionale raramente coincide con una linea retta. Il lavoro diventa così una lente attraverso cui osservare identità, libertà, ambizioni e trasformazioni sociali.

“Molto più di un libro sul lavoro. E’ il ritratto di un’intera generazione che ha imparato a reinventarsi.” così recensito su HuffPost.

A dialogare con l’autrice sarà il prof. Luigi Bontà che saprà al meglio condurre un confronto aperto su un tema che riguarda trasversalmente generazioni e professioni.

Per Mariangela Galante, tornare a raccontare il proprio libro in Sicilia e farlo proprio a San Cataldo ha un valore che supera quello della presentazione editoriale. La città rappresenta una seconda casa e un luogo con cui esiste un legame autentico.

«Ho voluto raccontare le persone dietro il mondo del lavoro: chi cambia strada, ricomincia, inventa un mestiere e fatica a racchiudere la propria identità professionale in una sola definizione. Il libro nasce dalla mia esperienza e dalla consapevolezza che i percorsi più significativi non sono sempre quelli programmati. Il nostro territorio custodisce storie, competenze e visioni che meritano di essere ascoltate, senza dover necessariamente guardare altrove per trovare esempi di cambiamento e innovazione».

È anche questo il senso della sua partecipazione a “Fuori dalle righe”: riportare al centro del dibattito locale esperienze, professionalità e visioni che spesso restano meno visibili di quanto meriterebbero. «Vorrei che il 12 novembre non fosse una presentazione “standard”, ma un’occasione di confronto sul lavoro come espressione di identità, libertà e possibilità. Mi piacerebbe aprire prospettive nuove e mettere in discussione qualche convinzione…».

Dietro la rassegna c’è anche una storia di incontri e affinità, come racconta Marianna Guttilla, che ha voluto costruire il progetto a partire dalla relazione con le sue protagoniste.

«Ci sono incontri che non si limitano a lasciare il segno, ma ridefiniscono il nostro modo di vedere e pensare. È quello che accade quando incrociamo i percorsi di tre autrici apparentemente lontane per formazione, studi e sensibilità artistica, eppure profondamente connesse da un filo rosso: una passione viscerale, un autentico senso di appartenenza e il coraggio di abitare una cultura fuori dalle righe».

Tre donne diverse per linguaggi, competenze e traiettorie personali, ma accomunate dalla capacità di trasformare il proprio sapere in un contributo per gli altri. «Sono professioniste, studiose e creative che non hanno mai smesso di mettere la propria anima e la propria competenza al servizio della comunità. Donne che fanno inorgoglire altre donne, senza retorica, semplicemente mostrando con l’esempio cosa significhi unire la levatura umana alla competenza professionale».

Guttilla riconosce in questo progetto anche il valore di una collaborazione nata spontaneamente, da un confronto informale diventato un’idea e da un’idea, un evento: «Un ringraziamento speciale a Mariangela Galante e al nostro caffè d’ispirazione, che ci ha portato a questo nuovo progetto, a trovare una sintonia e a condividere la passione verso la cultura e tutte le sue forme».

“Fuori dalle righe” parte, dunque, da tre autrici, ma parla a un’intera comunità. Alle donne che costruiscono percorsi non convenzionali, a chi continua a studiare e creare, a chi cerca nuove definizioni per il proprio futuro e, soprattutto, ai ragazzi che attraverso i libri potranno incontrare esperienze diverse dalla propria.

Sentiamo spesso parlare di cultura e questa rassegna prova a darle una forma concreta: creare occasioni di incontro, valorizzare le intelligenze del territorio e far circolare le storie. Anche oltre la durata di un evento.

Qualche volta, uscire dalle righe significa avere il coraggio di scrivere qualcosa che possa essere letto anche da chi verrà dopo di noi.