San Cataldo. Donne, storie e territorio: tre imperdibili appuntamenti a novembre in Biblioteca Comunale

SAN CATALDO. Nel mese tradizionalmente dedicato alla riflessione e alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, come Assessorato alla Cultura, l’assessore Marianna Guttilla (Nella foto) ha scelto di fare un passo più in là celebrando l’universo femminile non solo attraverso il doveroso impegno civile contro ogni forma di sopruso (che faremo il 25 novembre) ma dando spazio alla voce, al talento e alla forza delle Donne del territorio.

Nasce così la rassegna “Fuori dalle righe – Storie, idee, sguardi: tre incontri con le autrici del nostro territorio”, ospitate nella Biblioteca Comunale. Si tratta di un modo per valorizzare aspetti fondamentali del mondo femminile che parlano di ambizione, libertà, indipendenza e realizzazione offrendoci prospettive profonde e stimolanti. Un progetto che – come ha spiegato l’assessore alla cultura – nasce dalla sinergia e dalla Scelta di Donne che condividono la passione per la scrittura e la voglia di realizzare momenti ” sopra le righe”.

Ecco il programma dettagliato degli appuntamenti, tutti con inizio alle ore 18:30:

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE

Un appuntamento straordinario: Mariangela Galante con “Ma tu che lavoro fai?”

VENERDÌ 20 NOVEMBRE

Un incontro che si tinge di ” giallo” Giovanna Caruana con “La rivincita del barbiere” e “Le lettere nella valigia di cuoio”- Dialogano con le autrici il Prof. Luigi Bontà.

VENERDÌ 27 NOVEMBRE

Oriana Torregrossa guiderà in una riflessione preziosa con “Educare alla complessità umana”. Dialoga con l’autrice la Dott. ssa Lina Duminuco. Ad aprire gli incontri saranno i saluti istituzionali del nostro Sindaco, Avv. Comparato mentre avrò il grande piacere di introdurre e presentare questa rassegna dal titolo “Fuori dalle righe” che racconta tutto di questo progetto.