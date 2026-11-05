San Cataldo. Al via la nuova edizione di #IOLEGGOPERCHE’ e subito un gran successo nella Biblioteca scolastica dell’Istituto comprensivo Carducci

SAN CATALDO. Ha preso il via ufficialmente la nuova edizione di #IOLEGGOPERCHÉ, la campagna nazionale che trasforma la passione per i libri in un’esperienza viva, condivisa e contagiosa. L’assessore alla pubblica istruzione Marianna Guttilla, commentando questo evento, ha sottolineato: “Per me, in qualità di Assessore all’Istruzione, è ogni anno una gioia immensa e un grande onore aprire i lavori di queste giornate di lettura”.

Nel frattempo, la biblioteca scolastica dell’Istituto Comprensivo Carducci si è trasformata in un cuore pulsante di storie, idee ed emozioni, insieme al Dirigente Scolastico Salvatore Parenti, alle infaticabili docenti referenti ed agli studenti con cui è stato possibile trascorrere un’ intera mattinata tra le letture scelte e riflettendo sull’immenso valore del libro come strumento di crescita, libertà e scoperta.

“Vedere così tanti giovani ascoltare con il fiato sospeso, emozionarsi e lasciarsi coinvolgere dalla lettura ad alta voce scatenando riflessioni e confronti mi ricorda il valore profondo della scuola e della nostra comunità educante. Un grazie di cuore a chi ha reso possibile questa inaugurazione speciale, la preziosa prof.ssa Loredana Raimondi ed un grande augurio di “fame di lettura” a tutte le studentesse e gli studenti dell’I.C. Carducci!”.