Roma, fisico Cervellati morto dopo essere stato investito da monopattino: si costituisce 51enne

(Adnkronos) – Un 51enne si è costituito per l'investimento di Roberto Cervellati, fisico ed ex ricercatore dell'Enea, avvenuto venerdì scorso sulla pista ciclabile di viale Angelico, a Roma. L'uomo sarebbe il conducente del monopattino che ha investito e ucciso il professore 92enne. L'uomo si è presentato intorno alle 12 di oggi alla stazione dei carabinieri Roma Trastevere. Le indagini sono tuttora in corso. La procura di Roma aveva aperto poche ore fa una indagine per omicidio

stradale e omissione di soccorso dopo la morte di Roberto Cervellati. Il pm Andrea D’Angeli, titolare del fascicolo, disporrà nei prossimi giorni l’autopsia sul corpo del novantaduenne, coordinatore e capo missione in diverse occasioni di spedizioni scientifiche in Antartide, morto in ospedale dopo il ricovero. Intanto vanno avanti le indagini delegate alla polizia locale, attraverso l'ascolto di testimoni e l'analisi delle telecamere di videosorveglianza, per risalire alla persona che ha investito Cervellati per poi fuggire senza prestare soccorso.

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