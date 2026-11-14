Roma, ferito con forbici al torace dopo lite con un uomo: 44enne muore in strada davanti alla sua fidanzata

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Ferito con forbici al torace, è morto in strada, sotto gli occhi della sua fidanzata. E' successo intorno alle 22.50 di ieri, tra via di Torpignattara e via Baracca, a Roma. La vittima, un 44enne marocchino, sarebbe stata colpita al culmine di una lite con un uomo, fuggito subito dopo l'aggressione. Inutili i soccorsi prestati dai sanitari del 118, intervenuti sul posto. Impegnati nelle indagini gli agenti della Squadra Mobile. Le forbici sono state recuperate e sequestrate dagli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale. La pattuglia, impegnata nei servizi di controllo del territorio e fermata da alcuni passanti, ha avviato i primi accertamenti attraverso la ricerca di testimoni ed elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto. Gli agenti hanno prestato assistenza alla compagna della vittima, una 31enne italiana, accompagnandola in un luogo più tranquillo e protetto, dove è stato possibile raccoglierne la testimonianza. Proprio grazie alla tempestiva attività di ricerca e raccolta delle prime testimonianze, gli agenti sono riusciti a individuare elementi di particolare rilevanza investigativa, tra cui alcuni indumenti abbandonati con evidenti tracce ematiche e l’arma utilizzata per l’aggressione: un paio di forbici da cucina, con lama di circa 20 centimetri, in un’aiuola tra via di Torpignattara e via Francesco Baracca. Le dichiarazioni acquisite, insieme alla descrizione dell’aggressore datosi alla fuga e agli ulteriori elementi raccolti sul posto, sono state messe a disposizione della Sezione Omicidi della Squadra Mobile della Questura di Roma, titolare delle indagini, per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e risalire al responsabile.

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