Roma, coppia morta per incendio appartamento: fumo provocato da lumino votivo

(Adnkronos) – Tragedia in via Spinoza, a Roma, dove un uomo di 80 anni e la moglie di 74, entrambi italiani, sono stati trovati morti all'interno del loro appartamento. Secondo le prime ricostruzioni, i due sarebbero deceduti per le esalazioni di fumo sprigionate da un incendio, probabilmente provocato da un lumino votivo acceso in casa. L'allarme è scattato nelle prime ore della mattina, quando è stata segnalata la presenza di fumo nel vano scale di una palazzina di sette piani. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento Nomentano. L'incendio si sarebbe sviluppato a partire da un lumino votivo acceso nell'abitazione. Il piccolo rogo si è poi estinto autonomamente, ma il fumo ha invaso completamente i locali, trasformando l'appartamento in una trappola per i due anziani. Quando i vigili del fuoco sono riusciti a entrare nell'abitazione, per marito e moglie non c'era ormai più nulla da fare. Secondo le prime ipotesi, sarebbero morti per asfissia a causa delle esalazioni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di San Basilio e gli agenti della Polizia di Stato. I rilievi tecnico-scientifici sono stati affidati al Nucleo Investigativo dei carabinieri di Roma, che dovrà ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e verificare le cause dell'incendio.

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