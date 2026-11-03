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Attacchi hacker a supermercati, verifiche su anomalie anche in Sicilia

Redazione 3

Attacchi hacker a supermercati, verifiche su anomalie anche in Sicilia

Mar, 03/11/2026 - 09:03

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Verifiche anche in Sicilia su possibili attacchi informatici che stanno interessando i sistemi della catena del freddo di numerosi operatori della grande distribuzione in diversi Paesi europei. Sospetti su pesanti anomalie in almeno quattro supermercati Coop tra Palermo e Catania e in tre della catena Deco’, secondo cui gli hacker sarebbero entrati in azione nella notte tra domenica e lunedi’: nella notte le temperature nei banchi frigo sono schizzati in alto facendo deperire la merce. Segnalazioni anche in provincia di Ragusa. Accertamenti in corso. (AGI)

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