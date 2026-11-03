Maltempo nel Ragusano, alberi sradicati e cartelloni pubblicitari divelti

Vigili del fuoco impegnati per tutta la notte nella provincia di Ragusa. Decine le richieste di soccorso arrivate alla sala operativa a causa dell’ondata di maltempo con forti raffiche di vento che da ieri si è abbattuta su tutto il territorio ibleo. Gli interventi principali hanno riguardato alberi sradicati, cartelloni pubblicitari divelti e finiti in strada, cornicioni pericolanti. Durante la notte è stato necessario l’intervento dell’autogrù per rimuovere un albero che spezzatosi si è abbattuto su un’auto parcheggiata in via Schifani a Ragusa. La vettura è stata gravemente danneggiata. Non si registrano feriti. (Loc/Adnkronos)