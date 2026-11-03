Caltanissetta, il 4 novembre in viale Regina Margherita la cerimonia di celebrazione della “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”

Nella mattinata di mercoledì 4 novembre, presso il Monumento dei Caduti di Viale Regina Margherita, avrà luogo la cerimonia di celebrazione della “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”, dedicata al ricordo di tutti coloro che si sono sacrificati per l’affermazione dei principi a fondamento dello Stato democratico e volta a ringraziare a tutte le donne e agli uomini delle Forze Armate che ogni giorno operano a servizio del bene comune

La cerimonia – che si svolgerà alla presenza delle massime Autorità religiose, civili e militari e di una rappresentanza di alunni degli Istituti comprensivi Vittorio Veneto e Caponnetto Sciascia del Comune capoluogo – avrà inizio alle ore 9.30 con il tradizionale schieramento del picchetto d’onore interforze presso il Monumento ai Caduti di Viale Regina Margherita, cui seguirà la cerimonia dell’Alzabandiera e la deposizione della corona d’alloro da parte del Prefetto, S.E. Licia Donatella Messina, al sacello dedicato ai caduti.

Nel corso della cerimonia, il Prefetto di Caltanissetta darà lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, seguito dalla lettura, da parte del Comandante provinciale dei Carabinieri, del messaggio formulato per la ricorrenza dal Ministro della Difesa.

Al termine della manifestazione, le Autorità e gli studenti dei cennati Istituti scolastici passeggeranno per le vie del centro storico cittadino, per visionare le vetrine delle attività commerciali che, dal pomeriggio di lunedì 2 novembre e fino a venerdì 6 novembre, saranno allestite con le uniformi e i simboli delle Forze dell’Ordine, dei Corpi militari e civili e delle Associazioni volontaristiche e combattentistiche d’Arma.

In particolare presso l’attività “Club 70” saranno esposti i simboli della Real Maestranza, presso l’attività “P. e M. Cammalleri” uniformi e simboli della Guardia di Finanza, presso l’attività “Imperial” uniformi e simboli dei Vigili del Fuoco, presso l’attività “ Cammalleri loft” uniformi e simboli dell’Arma dei Carabinieri e dell’Associazione Nastro Azzurro, presso la “Profumeria Greco” uniformi e simboli del Corpo Forestale, presso l’attività “Emme” uniformi e simboli della Capitaneria di Porto, presso l’attività “Michele Gruttadauria” uniformi e simboli della Polizia di Stato e della Polizia Stradale, presso l’attività “La Porta” uniformi e simboli della Polizia Penitenziaria, presso l’attività “Ektos” uniformi e simboli della Croce Rossa Italiana, presso l’attività “Look” uniformi e simboli della Polizia Locale di Caltanissetta.

Infine, alle ore 12,00, nei Saloni di rappresentanza della Prefettura, il Prefetto procederà alla consegna della Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana nei confronti dei seguenti cittadini: Cammarata Edoardo, De Vivo Rocco e Vicari Gaetano, che si sono distintisi per meriti civili e professionali nello svolgimento del proprio servizio alla collettività.

Alle le ore 18,00, presso il Monumento ai caduti, l’ammaina bandiera concluderà il programma delle celebrazioni.