Mussomeli guarda al futuro: Un turismo senza barriere, più qualità nell’accoglienza e nuove opportunità per il territorio

Con il progetto “Mussomeli Genius Loci”, finanziato dal Ministero del Turismo, l’Amministrazione Comunale investe nella formazione degli operatori, nell’accessibilità dei servizi e nella valorizzazione delle eccellenze locali. Un percorso concreto per rendere Mussomeli una destinazione sempre più inclusiva, attrattiva e competitiva durante tutto l’anno.

MUSSOMELI – Costruire una destinazione turistica capace di accogliere tutti, valorizzare le proprie identità e generare nuove opportunità di sviluppo economico e sociale. È questa la visione che guida l’Amministrazione Comunale di Mussomeli, impegnata in una strategia di crescita turistica fondata sulla qualità dell’accoglienza, sull’accessibilità e sulla promozione integrata del territorio. Un impegno che trova concreta attuazione nel progetto “Mussomeli Genius Loci”, finanziato dal Ministero del Turismo, attraverso il quale il Comune intende rafforzare le competenze degli operatori locali e promuovere un modello di ospitalità moderno, inclusivo e sostenibile. L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che il futuro del turismo non dipende soltanto dalla bellezza dei luoghi, ma anche dalla capacità di renderli realmente fruibili, accessibili e accoglienti per ogni visitatore. L’accessibilità diventa così non soltanto un principio di inclusione, ma una leva strategica di sviluppo, innovazione e competitività per l’intero sistema economico locale. Grazie alla collaborazione con Village for All – V4A®, realtà specializzata nell’ospitalità accessibile, il progetto prevede un percorso completamente gratuito di formazione e accompagnamento rivolto a strutture ricettive, ristoratori, operatori turistici, attività commerciali, enti pubblici e professionisti tecnici. L’obiettivo è fornire strumenti e conoscenze utili a migliorare concretamente l’esperienza di soggiorno, rispondendo alle differenti esigenze dei visitatori e contribuendo a elevare gli standard qualitativi dell’offerta turistica cittadina. Il programma si sviluppa attraverso tre azioni fondamentali: Formazione specialistica gratuita, dedicata ai principi dell’ospitalità accessibile, alla conoscenza delle esigenze dei visitatori e al miglioramento della qualità dei servizi: Rilevazione dell’accessibilità delle attività aderenti, finalizzata a individuare i punti di forza delle strutture e le possibili aree di miglioramento; Realizzazione della Guida Mussomeli 2027, uno strumento di informazione e promozione territoriale pensato per valorizzare le attività partecipanti e consentire ai visitatori di programmare il proprio soggiorno attraverso informazioni chiare e consapevoli. L’iniziativa si inserisce in una prospettiva più ampia: superare una visione del turismo legata esclusivamente a determinatiperiodi dell’anno e costruire le condizioni per un’accoglienza qualificata e continuativa. Mussomeli possiede un patrimonio storico, architettonico, culturale, paesaggistico ed enogastronomico di grande valore. Un insieme di risorse che può diventare ancora più attrattivo attraverso servizi di qualità, una maggiore collaborazione tra gli operatori e una particolare attenzione ai bisogni delle persone. Investire nell’accessibilità significa ampliare le possibilità di fruizione del territorio, favorire nuove occasioni di visita e rafforzare il ruolo delle imprese locali nella costruzione di un’offerta turistica più organizzata e competitiva. Una destinazione realmente accogliente non è soltanto quella che invita a essere visitata, ma quella che mette ogni persona nelle condizioni di vivere pienamente l’esperienza del viaggio. Il percorso formativo prevede due appuntamenti: Mercoledì 9 dicembre 2026, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, con una sessione di formazione online. Martedì 15 dicembre 2026, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, con un incontro in presenza presso la Pro Loco di Mussomeli, in Piazza della Repubblica. La partecipazione è completamente gratuita. Le adesioni dovranno essere presentate entro il 15 novembre 2026, attraverso l’apposito modulo di iscrizione messo a disposizione dagli organizzatori. L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE: «L’ACCOGLIENZA È UNA SCELTA DI CIVILTÀ E UNA STRATEGIA DI SVILUPPO». Con “Mussomeli Genius Loci”, l’Amministrazione Comunale conferma la volontà di investire in un turismo capace di coniugare crescita economica, inclusione sociale e valorizzazione dell’identità territoriale. Il progetto rappresenta un’opportunità per rafforzare la collaborazione tra istituzioni, imprese e professionisti, promuovendo una cultura dell’accoglienza che possa produrre benefici duraturi per l’intera comunità. L’Amministrazione invita pertanto tutti gli operatori del territorio a partecipare attivamente al percorso, contribuendo alla costruzione di una destinazione turistica sempre più qualificata e attenta alle esigenze di tutti. Perché rendere Mussomeli più accessibile significa renderla più forte, più attrattiva e più capace di guardare al futuro. Una Mussomeli che accoglie tutti è una Mussomeli che cresce. (Amministrazione Comunale di Mussomeli Comunicazione istituzionale – Progetto “Mussomeli Genius Loci” Iniziativa finanziata dal Ministero del Turismo, in collaborazione con Village for All – V4A®).