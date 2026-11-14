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Roma, a fuoco container di rifiuti a Casal Bruciato: sottratta alle fiamme la statua della Madonna

AdnKronos

Roma, a fuoco container di rifiuti a Casal Bruciato: sottratta alle fiamme la statua della Madonna

Sab, 14/11/2026 - 14:53

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(Adnkronos) – Un container con materiali di risulta di un cantiere è andato a fuoco ieri sera intorno alle 20.30 in via Balsamo Crivelli nella zona di Casal Bruciato a Roma. Alcuni ragazzi che erano sul posto sono riusciti a sottrarre alle fiamme una statua della Madonna in un'edicola votiva vicina. Sul posto i vigili del fuoco e i poliziotti: non sono ancora chiare le cause del rogo.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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