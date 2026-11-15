Promozione. Serradifalco vincente e convincente ad un solo punto dalla vetta; Real Gela “corsaro” a Ragusa; cade la Sommatinese a Comiso

Nel girone D del campionato di Promozione un grande Serradifalco ha piegato 3-1 il Città di Canicattini portandosi ad una sola lunghezza dalla testa della classifica al momento occupata dal Santa Croce Soccer che, nell’anticipo di campionato aveva pareggiato 0-0 con l’Atletico Megara 1908. Allo stadio Antonio Alaimo i falchetti di Gianfilippo Di Matteo hanno trovato la via del gol solo nella ripresa dopo un primo tempo nel quale ci avevano provato senza tuttavia riuscire a passare.

la rete che ha rotto il ghiaccio in questo match è stata quella di Salvatore Vaccaro. Il bomber agrigentino s’è rivelato ancora una volta uomo gol infallibile confermandosi valore aggiunto importante nel Serradifalco del presidente Tonino Cavaleri. La rete del raddoppio è arrivata grazie ad un Castrillo formato super, mentre il tris lo ha firmato Goti anche lui in splendida condizione. La Delfa ha poi realizzato la rete del definitivo 3-1 in un match nel quale i falchetti hanno ancora una volta messo in bella evidenza tutto il loro potenziale tecnico, tattico e anche fisico.

Un 3-1 che è stato dedicato al ds Diego Venti che, proprio oggi, ha festeggiato come meglio non avrebbe potuto il proprio compleanno. La squadra ha risposto molto bene contro un Città di Canicattini che non è certo nè l’ultima arrivata nè tantomeno un gruppo di improvvisati. I siracusani hanno tenuto botta ai falchetti per tutto il primo tempo dimostrando solidità e personalità. E sabato prossimo alle 15 per il Serradifalco è tempo di derby provinciale con il Real Gela (ore 15).

A proposito del Real Gela, la squadra di Angelo Gaccione è tornata al successo superando in trasferta 2-3 il Ragusa Boys. Andamento strano in questo match. Prima sembrava che gli ospiti potessero prendere il sopravvento grazie alle reti di Caci e Ferrigno, poi tuttavia i padroni di casa si sono fatti prepotentemente sotto con Chuckwuemeka e Rimmaudo che hanno rimontato il doppio svantaggio patito in precedenza. Tuttavia, Tomasi ha piazzato il colpo vincente consentendo al Real Gela di conquistare una vittoria parecchio preziosa.

Anche perchè la Sommatinese ha perso 1-0 sul campo della Casmenarum a Comiso. A condannare la squadra di Giovanni Falsone è stato un gol messo a segno da Tomasello al 71′. Una rete che s’è rivelata decisiva per il successo dei padroni di casa e che ha impantanato in fondo alla classifica proprio la Sommatinese, ora ultima con 7 punti. Alla squadra sommatinese non è bastata una gara condotta con generosità e carattere. E domenica prossima al “Peppe Tricoli” arriva il Cassibile contro il quale ci vorrà una Sommatinese maiuscola per avere la meglio degli ospiti aretusei.

Questa infine la classifica del Girone D del campionato di Promozione: Santa Croce Soccer 26, Serradifalco 25, Noto 22, Atletico Megara 20, Città di Canicattini 16, Barrese 15, Pro Ragusa 13, Sant’Anna Enna e Cassibile 12, Casmenarum Comiso 11, Real Gela e Ragusa Boys 10, Qal’At 9, Frigintini 8, Sommatinese 7.