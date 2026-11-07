Promozione. Serradifalco rimonta 1-2 il Sant’Anna Enna: in gol Vaccaro e Giuliano. Domenica Real Gela e Sommatinese cercano punti per risalire la china in classifica

Nel girone D del campionato di Promozione, vittoria pesante in rimonta per il Serradifalco. La squadra di Gianfilippo Di Matteo (nella foto in evidenza) ha battuto fuori casa il Sant’Anna di Enna 1-2. Un successo che ha permesso ai falchetti di portarsi momentaneamente al secondo posto in classifica con 19 punti in attesa del big match di domenica nel quale si affronteranno il Santa Croce capolista e il Noto.

Una vittoria sofferta ma meritata quella dei falchetti in terra ennese. I padroni di casa, con una partenza sprint, hanno in qualche modo messo in imbarazzo la squadra ospite. Il vantaggio realizzato dagli ennesi con Zongo Tinga ha legittimato l’ottima prestazione dei padroni di casa. I falchetti, tuttavia, hanno reagito allo svantaggio ennese riuscendo a pareggiare al 40’ con Totò Vaccaro.

L’attaccante agrigentino ha trovato lo spazio e il tempo giusti per battere l’estremo difensore avversario, consentendo ai falchetti di tornare negli spogliatoi sul punteggio di 1-1. Nella ripresa gara alquanto dura, con le due squadre che si sono date battaglia. I falchetti, tuttavia, a 6 minuti dalla fine hanno trovato il varco giusto per portarsi in vantaggio. Stavolta è stato Giuliano a realizzare la rete che è valsa il successo finale alla squadra del presidente Tonino Cavaleri.

A fine partita grande la gioia non solo di giocatori e tecnico, ma anche di tutta la dirigenza dei falchetti per una vittoria sofferta e voluta, un successo che ha permesso al Serradifalco di tornare al successo in trasferta e di confermarsi nelle zone alte della classifica.

Domenica 8 novembre, le altre due sfide delle restanti due nissene. Nella prima il Real Gela è impegnato fuori casa contro il Qal’At, ultimo in classifica. Per la squadra di Angelo Gaccione un appuntamento importante nel quale dovrà cercare di riscattare la sconfitta di domenica scorsa con il Noto tornando ad un successo che le permetterebbe di risalire in classifica. Arbitrerà Qal’At – Real Gela Eduard Constantin Nalbantu di Siracusa, con collaboratori di linea Salvatore Cucuzzella di Ragusa e Davide Iannì di Siracusa.

Grande attesa, infine, per Sommatinese – Pro Ragusa. In settimana i padroni di casa hanno cambiato guida tecnica. Al posto del dimissionario Salvatore Sammartino è arrivato Giovanni Falsone che s’è posto da subito l’obiettivo di riuscire a tornare al successo in modo, anche qui, di togliersi dai bassifondi della classifica. Arbitrerà Sommatinese – Pro Ragusa Alberto Bonomonte di Palermo, con collaboratori di linea Gabriele Bono di Palermo e Luigi Provenzano di Agrigento.