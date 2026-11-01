Promozione. Il Serradifalco torna al successo: i falchetti piegano il Ragusa Boys 2-0 con gol di Nacci e D’Anca

Nel campionato di Promozione, girone D, gran bella vittoria per il Serradifalco di Gianfilippo Di Matteo che, nell’ambito della 7^ giornata, ha battuto in casa il Ragusa Boys con un classico 2-0 finale. Nel primo tempo la squadra di casa, nonostante le occasioni avute, non è riuscita a lasciare il segno sottoporta per come avrebbe dovuto o potuto. I falchetti hanno schierato: F. Governali, F. Nuccio, S. Morleo, V. Caronia, G. Pulci, M. Nacci, A. Zouine, G. Cotrone, Y. Arenas Ortiz, R. Castrillo, S. Vaccaro. A disposizione: L. Giardina, F. Lo Bue, S. Giuliano, F. Perri, G. Pellegrino Oropeza, M. Cantavenera, F. Salvo, G. D’Anca, G. Cocita. All.: Di Matteo

Nella ripresa, tuttavia, la resistenza del Ragusa Boys è stata vanificata dapprima dal gol di testa di Nacci. Il difensore dei falchetti, ancora una volta, ha dimostrato che la sua specialità è quella del gioco aereo sotto porta. Un gol che ha contribuito a rompere il classico ghiaccio in una partita che rischiava di mettersi su binari non graditi ai padroni di casa.

La seconda rete è arrivata da Peppe D’Anca. Il talento caterinese, al secondo gol di fila in questo campionato, ha ancora una volta timbrato il cartellino del gol con una rete, quella del raddoppio, che di fatto ha chiuso la contesa in quanto, a quel punto, i padroni di casa hanno potuto gestire al meglio la partita senza correre particolari rischi e, anzi, rendendosi ancora pericolosi sotto porta.

Insomma, una gran bella vittoria dei ragazzi del presidente Tonino Cavaleri per riscattare la sconfitta del turno precedente contro l’Atletico Megara 1908. I falchetti si sono così portati a quota 16 in classifica a – 5 dalla capolista e a – 2 dalla vice capolista Noto che ha già battuto fuori casa 0-1. E sabato prossimo alle ore 15, trasferta impegnativa per i falchetti sul campo del Sant’Anna di Enna per proseguire lungo il cammino fin qui percorso.