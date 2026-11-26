Grandissimo colpo di mercato per il Serradifalco Calcio. La Società infatti è riuscita a da assicurarsi le prestazioni di un attaccante di spessore ed esperienza. Si tratta di Giuseppe Gambino. Il giocatore, classe 1984, è il classico centravanti d’area, l’uomo in grado, con il gioco aereo e di sponda, di organizzare in maniera funzionale il gioco offensivo di qualsiasi squadra e di trasformarlo in quella moneta calcistica chiamata gol fondamentale per il successo di ogni squadra.

Per lui parla il curriculum, ma anche i tantissimi gol realizzati fin qui in una carriera lunga e ricca di grandi soddisfazioni. Gambino ha giocato dalla Lega Pro alla Serie D, dall’Eccellenza alla Promozione. Tra le società in cui ha militato ci sono Monopoli, Altovicentino, Sancataldese, Akragas, Pro Favara e Aragona, con numeri importanti sotto porta: ben 20 reti con l’Akragas nella stagione 2019/20 e 23 gol con l’Aragona nel campionato 2024/25.

Per la società del presidente Tonino Cavaleri, un colpo di valore assoluto che va ad aggiungersi in una rosa di tutto riguardo e che accresce la già considerevole forza d’urto offensiva dei falchetti che dimostrano di essere una realtà non solo in crescita, ma che intende confermarsi ad alti livelli nel panorama calcistico siciliano.