Promozione. Cori razzisti attribuiti dal Giudice Sportivo alla tifoseria, il Serradifalco Calcio esprime amarezza e indignazione: “Il razzismo non appartiene ai valori della nostra società né a quelli della comunità serradifalchese”

La società del Serradifalco Calcio ha espresso la propria non condivisione a proposito di quanto disposto dal Giudice Sportivo nell’ultimo comunicato. In una nota ufficiale ha sottolineato: “La società F.C.D. Serradifalco, in riferimento al Comunicato Ufficiale n. 206 del 10 novembre 2026, esprime profonda amarezza e indignazione per i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo in seguito alla gara contro il Sant’Anna Enna.

Respingiamo categoricamente le accuse di cori razzisti attribuiti alla nostra tifoseria. Il razzismo non appartiene ai valori della nostra società né a quelli della comunità serradifalchese. Riteniamo estremamente grave che il nostro nome venga associato a episodi che, per quanto a nostra conoscenza, non si sono verificati.

Manifestiamo inoltre forte perplessità per le quattro giornate di squalifica inflitte al nostro capitano Matteo Nacci, rispetto alle due comminate al calciatore avversario Simone Buscemi. Una differenza di trattamento disciplinare sulla quale riteniamo doveroso chiedere chiarezza. Nel pieno rispetto delle istituzioni sportive, non possiamo rimanere in silenzio di fronte a decisioni che riteniamo ingiuste e lesive della nostra immagine. Ci riserviamo di tutelare i nostri diritti nelle sedi competenti”.