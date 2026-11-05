Promozione. Alla Sommatinese dimissioni irrevocabili di Salvatore Sammartino: Giovanni Falsone è il nuovo tecnico

Dimissioni irrevocabili di Salvatore Sammartino e l’annuncio ufficiale che, al suo posto, sarà Giovanni Falsone il nuovo allenatore della Sommatinese. Sono queste le ultime importanti novità che si sono registrate in seno alla società granata. In precedenza la stessa società ha reso noto di aver ricevuto le dimissioni irrevocabili da parte di mister Salvatore Sammartino. La Sommatinese ha ringraziato il tecnico per il lavoro fin qui svolto e s’è messa alla ricerca del nuovo tecnico.

La scelta è ricaduta su Giovanni Falsone: sarà lui a guidare la Sommatinese per il prosieguo della stagione sportiva 2026/2027. Falsone, che vanta esperienze in varie società di calcio dilettantistico siciliano (tra queste Akragas, Enna, Campofranco, Canicattì, Pro Favara, Raffadali e Casteltermini), è il nuovo allenatore del Casteltermini, è un allenatore serio, preparato e di grande qualità tecnica e viene considerato l’elemento giusto per riuscire a togliere la squadra dalle secche della bassa classifica. A questo punto, l’attesa è tutta per domenica quando al Peppe Tricoli la Sommatinese affronterà in casa la Pro Ragusa con l’imperativo categorico di vincere per risalire la china in classifica.