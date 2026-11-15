Prima Categoria. “Manita” della vice capolista Accademia Mazzarinese, tris del Riesi con un super Schittino, risale l’Atletico Nissa, battuta d’arresto per il Campofranco

Nel girone B del campionato di Prima Categoria perde solo il Campofranco, mentre le altre tre nissene escono vittoriose dai rispettivi confronti. Dopo l’1-0 con il quale l’Atletico Nissa ha sconfitto in casa al “Tomaselli” l’Alessandria della Rocca con rete di Pilato, il Campofranco Calcio del nuovo tecnico Carmelo Giordano ha perso fuori casa 2-1 contro lo Sporting Termini.

A sbloccare il risultato è stato La Mantia. Poi, il gol del pari campofranchese con Bamba che s’è ancora una volta confermato attaccante affidabile. Infine, a risolvere il match ci ha pensato Bazzone. Una sconfitta che ha lasciato l’amaro in bocca nell’ambiente campofranchese per una partita nella quale, forse, avrebbe meritato più di quanto ha poi raccolto sul campo. Il Campofranco è ora 5° in classifica con 9 punti.

Negli altri incontri, solo vittorie per le Nissene. L’Accademia Mazzarinese ha sconfitto 5-0 la Giovanile Collesano. In vantaggio con Battimili, i mazzarinesi hanno raddoppiato con Terrana. Poi nella ripresa in gol ancora Battimili, e poi Cammilleri e Ferrigno per una cinquina d’autore che ha permesso all’Accademia Mazzarinese di collocarsi al 2° posto in classifica con 13 punti. Infine, il Riesi ha sconfitto con un secco 3-0 la Polisportiva Castellana. Protagonista assoluto del match è stato Francesco Schittino (nella foto in evidenza) autore di un’esaltante tripletta. Il figlio del presidente e tecnico del Riesi Davide Schittino ha dato spettacolo in un match che ha visto la squadra di mister Di Francisca protagonista di una prestazione superba.

Questa la classifica del girone B del campionato di Prima Categoria: Animosa Civitas Corleone 16, Accademia Mazzarinese 13, Prizzi e Riesi 12, Campofranco Calcio 9, Atletico Caccamo e Sporting Termini 8, Atletico Nissa 7, Alessandria della Rocca 6, Giovanile Collesano e Città di castellana 4, Belsitana 2.