Prima Categoria. Avvicendamento sulla panchina del Campofranco: esonerato il tecnico Carmelo Di Salvo, il nuovo allenatore è Carmelo Giordano

Nel campionato di Prima Categoria cambio sulla panchina dell’Asd Campofranco. Il tecnico Carmelo Di Salvo è stato infatti esonerato dalla società giallorossa e, al suo posto, è arrivato un nuovo tecnico nella persona di Carmelo Giordano. Il nuovo allenatore del Campofranco, che vanta una carriera agonistica come centrocampista in squadre come Canicattì e Serradifalco, nel suo più recente passato ha allenato l’Aragona, società con la quale la passata stagione ha sfiorato l’approdo in Eccellenza ed è un allenatore preparato e molto serio che vanta al suo attivo una carriera che lo ha visto lavorare per diverse stagioni nelle fila del Serradifalco Calcio.

Il tecnico canicattinese, molto noto ed apprezzato nel panorama calcistico siciliano, ha accettato la proposta della società campofranchese abbracciando un progetto sportivo che, con la sua esperienza e la sua competenza, potrà solo crescere. Carmelo Giordano ha incontrato i dirigenti e gli stessi giocatori del Campofranco ed è pronto per tuffarsi in questa nuova avventura che lo vedrà esordire sulla panchina campofranchese domenica prossima sul campo dello Sporting Termini.