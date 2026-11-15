Pallavolo femminile serie C. La capolista SicurTransport Sommatino non si ferma più: battuta fuori casa 0-3 la Vigor con una prestazione maiuscola

La SicurTransport Sommatino non si ferma più. Anche a Mazara del Vallo le ragazze di coach Antonio Fonti hanno imposto la loro legge sportiva alle padrone di casa. e lo hanno fatto con una prestazione all’insegna della personalità, dello spirito di gruppo e di sacrificio. Niente svolazzi o distrazioni, ma grande concentrazione per un sestetto che, già nel primo set ha messo le cose in chiaro imponendosi 18-25. La vittoria nel primo set s’è rivelata importante anche sul piano psicologico in quanto le sommatinesi hanno potuto imporre la loro personalità sportiva sulle avversarie facendo leva anche sulla superiore caratura tecnica espressa in campo.

Nel secondo set le sommatinesi, con Gervasi, Hendricks e Capraro, hanno continuato a martellare le avversarie che hanno potuto ben poco al cospetto della forza espressa dalle sommatinesi che si sono imposte 25-14. Infine, nel terzo set Gervasi e compagne non solo sono riuscite a chiudere il confronto senza patemi, ma hanno fatto chiaramente intendere di non concedere sconti a nessuno. Le sommatinesi, per la cronaca, nel terzo set si sono imposte 25-16. Insomma, una vittoria totale che ha permesso alle nissene di consolidare il primo posto in classifica nel campionato di pallavolo femminile di serie C con 12 punti, a pari merito con la Polisportiva Lanza di Trabia.

E domenica prossima alle 18,30 nuovo appuntamento casalingo per le sommatinesi che affronteranno nella palestra dell’Istituto Vittorini a Ravanusa il Volley Sport Alcamo. Questo, infine, il roster che ha battuto la Vigor a Mazara del Vallo: Lara Hendricks, Sara Gervasi Alessandra Vezza, Maria Maira, Beatrice Axente, Carla Trupiano, Marta Zaffuto, Alona Kobylianska, Antonella Capraro, Isabella Genova, Alessandra Fonte, Clelia Di Caro. Allenatore: Antonio Fonte.