Nissa, lo sfogo del vicepresidente Savio Ferreri: «Siamo molto arrabbiati e stanchi, basta illazioni. Lasciate in pace questa società»

La Nissa torna a sorridere sul campo, ma nel dopopartita esplode tutta l’amarezza della dirigenza biancoscudata. Al termine della vittoria per 3-0 contro l’Enna, nella sala stampa dello stadio Marco Tomaselli, il vicepresidente Savio Ferreri si lascia andare a un lungo e durissimo sfogo, affidando parole forti e senza mezzi termini ai microfoni di Alessandro Silverio, giornalista e responsabile dell’ufficio stampa della Nissa.

Un intervento particolarmente acceso, arrivato in un momento delicato della stagione, mentre la società continua a mantenere il silenzio stampa. Al centro delle dichiarazioni, le difficoltà della squadra, le indiscrezioni di mercato, le critiche rivolte alla dirigenza e soprattutto la difesa del presidente Luca Giovannone e del progetto sportivo avviato ormai da quattro anni.

«Siamo abbastanza delusi, affranti. È un’annata difficile, un’annata storta. Noi ci stiamo mettendo tutto l’impegno, tutto l’amore e tutta la fatica per uscire da questa situazione. Naturalmente i primi incazzati siamo noi, siamo veramente delusi e incazzati», ha dichiarato Ferreri, senza nascondere la propria esasperazione.

Il vicepresidente ha quindi puntato il dito contro le continue voci che circolano attorno alla squadra, soprattutto quelle relative a presunte partenze di alcuni calciatori.

«Non ne posso più. Sento sempre situazioni negative su questa Nissa, sui giocatori. Siamo partiti con tredici, quattordici infortunati, siamo arrivati pure a diciassette. Questo è un dato oggettivo che nessuno può smentire».

Ferreri ha poi respinto con decisione le indiscrezioni su un possibile ridimensionamento dell’organico, ricordando come diversi giocatori, tra cui Alagna, Palermo e Agnello, siano alle prese con problemi fisici.

«Se ci sono tutte queste squadre che cercano i nostri giocatori, allora veramente i nostri giocatori sono i più forti. Tutti vogliono Alagna, tutti vogliono Palermo. Allora questa è una squadra veramente forte. Queste illazioni devono finire, dobbiamo lasciare questa società in pace».

Parole ancora più decise quando il discorso si è spostato sulla proprietà e sull’impegno economico e personale del presidente Luca Giovannone.

«Io da nisseno ci sto mettendo la faccia. Questa società sta cercando di portare a termine un progetto che è abbastanza longevo. Questo è il quarto anno che siamo qui. Abbiamo sempre cercato di fare squadre fortissime, con nomi fortissimi. Il nostro appeal è arrivato a livello nazionale. Nessuno si può permettere di parlare male di questa società, nessuno. Questo non lo consentiamo a nessuno».

Una difesa appassionata anche della figura del presidente, che Ferreri considera una risorsa importante per il futuro del calcio nisseno.

«Giovannone è una persona che dobbiamo tenerci veramente stretta, ma non perché mette i soldi. Perché ama il calcio, è un presidente appassionato, di vecchia generazione. Una persona così non la troviamo più».

Il vicepresidente non ha risparmiato neppure chi, soprattutto attraverso i social, continua a contestare l’operato della società.

«Ci stiamo stancando. Noi non ci siamo mai lamentati, anzi ringrazio i tifosi, tutti quelli che vengono allo stadio. Ma perché non c’è lo stadio pieno? Perché ci sono tutti questi investimenti e nessuno ci segue? Noi non siamo legati alla poltrona. Se c’è qualcuno migliore di noi, ben venga. Ma quelli che scrivono sulla tastiera e vengono a rompere le scatole a persone che ci mettono l’anima e l’amore per questa società, la devono finire».

E ancora, con un messaggio particolarmente netto: «Dobbiamo essere uniti, avere un unico amore per questa società, per questi tifosi e per Caltanissetta. Se qualcuno non vuole, non venga allo stadio, resti a casa. Non deve rompere le scatole a questa società».

Ferreri ha quindi ribadito che non esiste alcuna intenzione di smantellare la squadra, smentendo le voci che si sono rincorse negli ultimi giorni.

«Noi non smantelliamo niente, andiamo avanti. Abbiamo una proprietà forte. Non siamo una società che svende. Se c’è qualcuno che sta male con noi, ce lo dica, ma sempre nell’unità d’intenti».

Sul piano strettamente sportivo, il vicepresidente ha riconosciuto il divario tra le aspettative iniziali e i risultati ottenuti finora, sottolineando però la convinzione che la squadra abbia tutte le qualità per risalire la classifica.

«Sulla carta siamo una squadra fortissima, poi il rettangolo di gioco sta dicendo altro. In questo momento questi ragazzi sono bloccati, secondo me. Dobbiamo uscire da questa zona di fuoco che non ci appartiene completamente. Ci vuole un clic per svoltare».

Non sono mancati, comunque, i complimenti alla squadra e allo staff tecnico per la prestazione contro l’Enna, con un particolare apprezzamento per i giovani schierati in campo e per il lavoro portato avanti dal settore giovanile.

La vittoria per 3-0 rappresenta dunque una boccata d’ossigeno per la Nissa, ma soprattutto l’occasione per uno sfogo che va ben oltre il risultato sportivo. Quello di Savio Ferreri è un messaggio rivolto all’intero ambiente biancoscudato: la società non intende arretrare, il progetto prosegue e, nonostante le difficoltà, la dirigenza chiede compattezza e sostegno.

«Siamo qui, dobbiamo combattere, uniti tutti, con pazienza, e andare avanti».

Una presa di posizione forte, probabilmente la più dura di questa stagione da parte della dirigenza nissena, che lascia trasparire tutta la tensione accumulata in questi mesi, ma anche la determinazione a non abbandonare un progetto nel quale la proprietà continua a credere.