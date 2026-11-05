Montascale in casa: come restare autonomi quando le scale diventano un ostacolo

Quando salire e scendere le scale diventa faticoso o rischioso, un montascale è la soluzione migliore per continuare a vivere in casa propria in sicurezza e tranquillità, evitando il trasloco o di spostarsi in un solo piano della casa. E grazie alle agevolazioni fiscali oggi disponibili in Italia, la spesa può risultare molto più contenuta di quanto molte famiglie immaginino.

Perché le scale sono il punto più rischioso della casa

Sulle scale perdere l’equilibrio può avere conseguenze gravi: una caduta sui gradini può causare una frattura, con un recupero lungo e una perdita di autonomia che pesa su tutta la famiglia. Per questo molti anziani iniziano a evitare il piano superiore, finendo per vivere in una parte sola della propria abitazione.

In quel caso le alternative sono due: trasferirsi in una casa su un unico livello o spostare la camera da letto al piano terra. Entrambe comportano rinunce importanti. Installare un montascale lungo la scala esistente permette invece di mantenere le proprie abitudini nella casa di sempre, con un intervento che non richiede nessun intervento murario.

Un modello su misura per ogni tipo di scala

Non esiste un montascale universale: la guida viene costruita sulla forma della scala. Per questo un buon produttore si occupa di tutte le configurazioni possibili:

● scala dritta

● scala curva o con curva interna

● scala a chiocciola

● scala stretta

● scala esterna

La gamma di Otolift comprende i modelli Modul-Air Smart, Two e Line. Quale sia il più adatto dipende dalla geometria della scala e dalle esigenze di chi lo userà. Per questo il percorso parte sempre da una misurazione precisa a domicilio: una guida che non segue perfettamente la scala comporta ingombri inutili e una corsa meno fluida.

Montascale nuovo o usato: quale scegliere?

Un montascale usato e ricondizionato è un’opzione da valutare per chi vuole spendere meno, Le condizioni della poltroncina vengono valutate per darle una seconda vita, mentre la guida viene comunque realizzata su misura per la scala specifica, perché ogni scala è diversa. Chi preferisce un montascale nuovo ottiene invece la massima libertà di scelta su modello e finiture. In entrambi i casi conviene chiedere un preventivo dettagliato, così da confrontare le due possibilità con cifre concrete alla mano.

Detrazione fino al 50% e finanziamento a interessi zero

L’installazione di un montascale rientra tra gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche e può beneficiare del Bonus Ristrutturazione Edilizia, con una detrazione fiscale fino al 50% della spesa, dell’IVA agevolata al 4% e dei contributi a fondo perduto della Legge 13/1989. Si tratta di possibilità concrete per risparmiare che rendono l’investimento accessibile a molte più famiglie. I requisiti e le modalità di detrazione dipendono dalla situazione fiscale personale, quindi è utile farsi spiegare i dettagli durante la consulenza o verificarli con il proprio commercialista.

Chi preferisce diluire la spesa può inoltre valutare un finanziamento fino a 7 anni a interessi zero. In questo modo il costo si distribuisce in rate mensili senza oneri aggiuntivi, un aspetto rilevante per chi vive di pensione.

Dalla consulenza a domicilio all’assistenza nel tempo

Il percorso di acquisto inizia con una consulenza gratuita a casa, durante la quale un consulente misura la scala e valuta la soluzione più adatta. Segue un preventivo senza impegno e i tempi di installazione dipendono poi dal modello scelto e da quanto concordato.

Conta anche chi c’è dietro il prodotto. Otolift è un’azienda familiare olandese attiva dal 1891, che produce ogni montascale al 100% nella propria fabbrica e ne ha venduti oltre 200.000 nel mondo, con una valutazione media su Google di 4,7 con 560 recensioni. L’assistenza post-vendita copre tutta Italia ed è disponibile 24 ore su 24, un aspetto da verificare sempre prima dell’acquisto.

Chi vuole provare di persona una poltroncina può visitare lo showroom di San Giuliano Milanese, alle porte di Milano. In alternativa, fissare la consulenza gratuita a domicilio è il modo più semplice per ricevere una valutazione concreta della propria scala e un preventivo su misura.