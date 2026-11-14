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Microsoft, ripristinati tutti i servizi

AdnKronos

Microsoft, ripristinati tutti i servizi

Sab, 14/11/2026 - 08:20

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(Adnkronos) – Microsoft ha confermato di aver ripristinato i servizi dopo i disagi di ieri che hanno interessato più di 70 Paesi. Lo riferisce la Bbc, precisando che la società ha reso noto di aver completato gli interventi per risolvere il problema all'origine del disservizio di ieri e che gli utenti di Outlook, Teams e Copilot non dovrebbero più riscontrare problemi. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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