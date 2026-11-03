McLaren McL 820: annunciata la nuova supercar da 820 CV

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McLaren prepara un nuovo capitolo della propria storia automobilistica annunciando la McL 820, una supercar destinata ad arrivare nel 2027. Per il momento, il costruttore britannico mantiene il massimo riserbo sulle caratteristiche tecniche, ma rivela due elementi fondamentali: la potenza dichiarata e una denominazione destinata a identificare una nuova fase del marchio. Il numero 820 indica infatti una potenza di 820 PS, equivalenti a circa 820 CV metrici, mentre la sigla McL richiama direttamente l'identità sportiva di McLaren. La nuova nomenclatura nasce con l'obiettivo di creare maggiore uniformità tra le attività automobilistiche e quelle legate alle competizioni, rafforzando il collegamento tra le supercar stradali e il patrimonio maturato sui circuiti. Non si tratta quindi soltanto dell'annuncio di un nuovo modello, ma anche di un cambiamento nella strategia di identificazione delle future vetture. Per accompagnare l'annuncio, McLaren ha scelto una presentazione decisamente insolita. Nel centro di Londra è comparsa una statua raffigurante un kiwi, ricoperta da una livrea mimetica sulla quale compare la nuova denominazione. Il piccolo uccello neozelandese rappresenta un simbolo storico del marchio, utilizzato originariamente dal fondatore Bruce McLaren per richiamare le proprie radici. Attraverso questa iniziativa, il costruttore britannico sottolinea la volontà di mantenere un legame con il passato pur introducendo un'identità commerciale rinnovata. Sul piano tecnico, invece, McLaren non ha ancora comunicato la configurazione del propulsore, l'eventuale presenza di sistemi elettrificati, il peso, le prestazioni velocistiche o le caratteristiche aerodinamiche della McL 820.

Resta quindi da scoprire quale architettura meccanica permetterà di raggiungere gli 820 CV annunciati e come questa nuova supercar si posizionerà all'interno della gamma. Ulteriori informazioni arriveranno nel corso del 2027, quando McLaren svelerà i dettagli del progetto.

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