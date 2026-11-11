Maratona di Palermo, domenica 15 novembre la 31esima edizione con oltre 3.300 partecipanti / Video

PALRMO (ITALPRESS) – Un appuntamento che trasforma il capoluogo siciliano in epicentro sportivo e turistico, mettendo sullo stesso piano competizione e aggregazione: domenica si svolgerà la 31esima edizione della Maratona di Palermo, con oltre 3.300 partecipanti provenienti da 65 paesi.

Alla presentazione dell’appuntamento, tenutosi nella sede UniCredit (partner dell’iniziativa dal 2008) di via Magliocco, hanno preso parte tra gli altri il Regional Manager Sicilia di UniCredit Salvatore Malandrino, il direttore tecnico della Maratona Salvatore Gebbia, l’assessore comunale allo Sport Alessandro Anello e l’assessore regionale allo Sport e al Turismo Elvira Amata.

La manifestazione, che registra un’ulteriore crescita nelle partecipazioni, prevede tre distanze da coprire: quella standard da 42,195 km, la mezza Maratona da 21,097 km e la staffetta da 10,5 km. Tra i nomi di punta figurano i keniani Elkana Langat (classe 1996), Ishmael Chelanga Kalale (1995), Kelvin Kiptoo Tarus (2003), Simon Kamau Njeri (1987) e l’etiope Oromia Gadiso Midakso (2003, ancora in attesa di conferma) tra gli uomini, la keniana Consalata Bertom (1994), le etiopi Aschal Shitu Birhan (2007), Demitu Hamas Lenjiso (1998), la russa Iuliia Shchukina (1987) e la tedesca Sabine Beck (1985) tra le donne. Tra i paesi esteri più rappresentati c’è in testa la Polonia con 227 atleti, seguita da Germania con 169 e Gran Bretagna con 137.

Il percorso, come ogni anno, vedrà i podisti immergersi tanto tra i monumenti principali della città (Teatro Massimo, Cattedrale, Palazzo dei Normanni) quanto nel verde del parco della Favorita (con transito davanti alla Palazzina Cinese): partenza e arrivo, così come l’Expo Maratona che rimarrà attivo da venerdì a domenica, saranno a piazza Castelnuovo dinanzi al Teatro Politeama, mentre il giro di boa sarà in viale Margherita di Savoia in corrispondenza dell’incrocio con via Mater Dolorosa.

L’appuntamento avrà risvolti importanti anche sul piano turistico: secondo le stime di Federalberghi Palermo, da oggi fino a domenica il capoluogo siciliano registrerà un’occupazione media delle strutture ricettive del 55%: un risultato ancora più significativo in un mese come novembre, tendenzialmente difficile per il turismo.

Inoltre il 30% dei partecipanti alla Maratona dovrebbe viaggiare con famiglia al seguito, generando ripercussioni ancora più significative sull’indotto degli esercizi alberghieri, commerciali e di ristorazione.

“UniCredit crede fermamente nell’importanza di essere al fianco di eventi che possano contribuire allo sviluppo e alla crescita del territorio a 360 gradi – sottolinea Malandrino, – Questo vale a livello nazionale e ancora di più in Sicilia, dove siamo la principale banca di riferimento. La Maratona di domenica racchiude queste caratteristiche di voler dare un contributo allo sviluppo del territorio: intanto riesce a valorizzare fortemente il legame tra sport, arte e cultura in città; i podisti attraverseranno uno dei percorsi più suggestivi che una maratona possa concedere ai suoi partecipanti. Oltre tremila atleti verranno qui anche per passare il weekend insieme alla famiglia: si prospetta un indotto economico non indifferente, soprattutto in un periodo di bassa stagione come novembre. Sarà infine un momento di forte aggregazione sociale e familiare per la città, nonché una manifestazione sostenibile e a impatto zero”.