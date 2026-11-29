(Adnkronos) – La rivalutazione piena delle pensioni fino a 6 volte il minimo, l'attenzione prioritaria per i servizi alle famiglie degli enti locali, 'no' allo spalma-crediti del superbonus e un bagno di realismo sul condono: la manovra può migliorare "con interventi mirati e coperture certe senza comprometterne l'equilibrio". Il sottosegretario all'Economia Sandra Savino (FI) in un'intervista all'Adnkronos fa il punto sulla manovra in esame in commissione Bilancio alla Camera. E osserva: il ddl "non può diventare l’unica lente attraverso cui leggere il lavoro del governo e del Parlamento. Mentre la Camera lavorerà per migliorare il disegno di legge di bilancio, il Senato è impegnato su provvedimenti altrettanto importanti".



Sottosegretario Savino, quali sono gli emendamenti prioritari della manovra e su quali misure ritiene che si possa migliorare il ddl?

"Dobbiamo concentrare il lavoro parlamentare sulla tutela del potere d’acquisto, sul sostegno alle imprese e sui servizi ai cittadini. Sulle pensioni, Forza Italia ha proposto di estendere la rivalutazione piena degli assegni fino a sei volte il trattamento minimo Inps. È una proposta che punta a proteggere il reddito dei pensionati e che va valutata nel confronto di maggioranza, alla luce delle risorse disponibili. C’è poi l’attenzione alla sanità e alle condizioni che consentono alle imprese di investire. Per quanto mi riguarda, considero particolarmente importante il lavoro con Comuni e Province per sostenere i servizi che assicurano alle famiglie. Il passaggio parlamentare deve servire a migliorare la manovra con interventi mirati e coperture certe, senza comprometterne l’equilibrio".

Con i vincoli sui conti pubblici, c’è ancora spazio per ridurre le tasse, soprattutto per il ceto medio?

"La riduzione delle tasse resta un obiettivo al quale non intendiamo rinunciare. Per Forza Italia l’attenzione al ceto medio è fondamentale, insieme alla tutela dei redditi più bassi e al sostegno di chi fa impresa. Ogni passo, però, deve avere coperture certe. Non vogliamo dare un beneficio con una mano e riprendercelo con l’altra, né promettere interventi che non possiamo mantenere. Tenere i conti in ordine serve anche a questo, a rendere duratura la riduzione del prelievo".

Sul contributo chiesto alle banche, c’è chi propone un ulteriore aumento della tassazione. È una strada che condivide?

"Non condivido l’idea di aumentare ancora il prelievo rispetto al contributo già richiesto. Le banche devono fare la loro parte, ma non possono diventare la copertura alla quale ricorrere ogni volta che emerge una nuova esigenza di spesa. Dobbiamo considerare anche le possibili conseguenze sull’accesso al credito e sui costi per famiglie e imprese. Non è una difesa delle banche, è attenzione all’economia reale. Il nostro obiettivo è sostenere chi investe, assume o acquista una casa. Meglio un confronto con il settore che una rincorsa a nuove imposte".

Sul Superbonus si discute della possibile eliminazione dello spalma-crediti. Sarebbe favorevole?

"Sì, ritengo che sia una modifica da perseguire. Le imprese hanno programmato la propria attività anche sulla base di quelle scadenze e dobbiamo tenere conto delle loro esigenze di liquidità, soprattutto quando parliamo di realtà più piccole. È un tema sul quale stiamo lavorando. La soluzione deve tutelare la certezza delle regole".

Lei segue la finanza degli enti locali. Dopo la Conferenza Stato-città, quali risposte potranno arrivare dalla legge di bilancio a Comuni e Province?

"Sono emerse tre priorità molto concrete, l’assistenza scolastica agli alunni con disabilità, il trasporto pubblico locale e il sostegno agli affitti. Stiamo lavorando per trovare risorse aggiuntive. Una volta verificate le disponibilità, decideremo insieme agli enti locali dove concentrarle. Non voglio anticipare cifre che devono ancora essere definite, ma l’impegno è preciso. Quando un Comune segnala difficoltà nel garantire questi servizi, dietro ci sono le necessità quotidiane delle famiglie. È a quelle che dobbiamo dare risposta".

Sul rapporto tra fisco e cittadini, sta lavorando alla piattaforma per l’Imu precompilata. Quando sarà disponibile e quale obiettivo vi ponete?

"Nei prossimi giorni presenterò all’Anci il prototipo della piattaforma, un’innovazione alla quale abbiamo lavorato nell’ultimo anno e che vedrà la luce nel secondo semestre del 2027. L’obiettivo è semplificare gli adempimenti per i cittadini e aiutare le amministrazioni a riscuotere quanto dovuto. Con i Comuni e gli altri enti locali dobbiamo proseguire nel lavoro avviato per favorire la riscossione. Non si tratta di chiedere di più ai contribuenti, ma di rendere più semplice pagare e più efficiente la gestione delle entrate. Anche così si rafforzano i bilanci degli enti e la loro capacità di garantire servizi".

Che cosa pensa degli emendamenti sui condoni edilizi in manovra? C’è il rischio di premiare chi non ha rispettato le regole?

"Le proposte vanno valutate nel merito, evitando di mettere sullo stesso piano situazioni molto diverse. Chiudere pratiche che attendono una risposta da decenni e consentire di regolarizzare piccole difformità è un obiettivo condivisibile. Altra cosa sarebbe una sanatoria indiscriminata. Per me devono restare fermi la sicurezza degli edifici, la tutela del territorio e il rispetto dei vincoli. Serve anche il coinvolgimento dei Comuni, perché non possiamo chiedere loro di risolvere un arretrato così complesso senza metterli nelle condizioni di farlo".

L’iter della manovra procede tra trattative e slittamenti. I ritardi segnalano difficoltà nella maggioranza? Riuscirete a rispettare i tempi?

"Il calendario è impegnativo e dobbiamo provare a rispettarlo. Il confronto sulle modifiche è un passaggio importante e necessario, ma deve tradursi in decisioni e in testi con coperture verificate. Al governo spetta accompagnare questo lavoro, mettendo il Parlamento nelle condizioni di esaminare le proposte. Non leggerei ogni differenza tra gli alleati come un problema di tenuta della maggioranza. La responsabilità comune è arrivare all’approvazione entro fine anno con una legge migliorata e con i conti in ordine".

Al di là dei singoli emendamenti, quale principio deve guidare le scelte finali sulla manovra?

"Il bilancio è dello Stato, ma i soldi sono dei cittadini. Non dobbiamo dimenticarlo quando decidiamo una spesa, introduciamo un adempimento o valutiamo un’agevolazione. Dobbiamo chiederci quale problema risolviamo e quali conseguenze produciamo per chi lavora, per chi fa impresa, per chi ha bisogno di un servizio. Tenere i conti in ordine e dare risposte alle persone non sono obiettivi contrapposti. La responsabilità è proprio farli stare insieme, senza promettere tutto a tutti. Vogliamo continuare a ridurre il peso del fisco e rendere lo Stato più semplice ed efficiente. Perché il rispetto dei contribuenti non si misura soltanto da quanto chiediamo loro, ma anche da come spendiamo i loro soldi".

La legge di bilancio è al centro del confronto politico ma l’agenda economica del governo non si esaurisce nella manovra. Su quali altri fronti state lavorando?

"La manovra non può diventare l’unica lente attraverso cui leggere il lavoro del governo e del Parlamento. Mentre la Camera lavorerà per migliorare il disegno di legge di bilancio, il Senato è impegnato su provvedimenti altrettanto importanti. Non tutto deve entrare nella manovra e non tutto si risolve con uno stanziamento. Non va poi dimenticato il lavoro portato avanti in questi anni per la riforma fiscale. Un impegno che non riguarda soltanto le aliquote, ma il rapporto tra lo Stato e i contribuenti. Per chi lavora e fa impresa conta quanto si paga, ma contano anche il tempo e i costi necessari per farlo".

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